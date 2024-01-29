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Леонид Агутин написал саундтрек к фильму "Онегин"
Леонид Агутин написал саундтрек к фильму "Онегин" - РИА Новости, 29.01.2024
Леонид Агутин написал саундтрек к фильму "Онегин"
Певец Леонид Агутин записал песню для фильма Сарика Андреасяна "Онегин", сообщили в пресс-службе кинокомпании "Атмосфера кино". РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:34
2024-01-29T15:34
2024-01-29T17:55
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Певец Леонид Агутин записал песню для фильма Сарика Андреасяна "Онегин", сообщили в пресс-службе кинокомпании "Атмосфера кино". "Экранизация одного из самых значимых произведений в русской литературе, романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", выходит в прокат 7 марта 2024 года... Написать главную песню к фильму создатели предложили одному из самых чувственных и поэтичных музыкантов нашей страны – Леониду Агутину", – говорится в релизе.Послушать трек можно будет ближе к премьере. Режиссер картины Сарик Андреасян отметил, что песня была написана буквально за несколько недель и создатели очень рады участию Агутина в создании фильма. "Мой друг Виктор Добронравов передал пожелания режиссера о том, чтобы именно я написал песню к фильму. Я посмотрел картину и увидел фантастической красоты кино в исполнении замечательных артистов. Буквально сразу в моей голове родилась песня, которая очень понравилась создателям фильма. Называется песня – "Мне 225 лет". В ней я говорю с аудиторией от лица А.С. Пушкина, у которого в этом году юбилей. Рад, что наша совместная работа скоро будет представлена зрителю", – приводят слова музыканта.Роль Онегина в фильме исполнил Виктор Добронравов. В новой экранизации также снялись Денис Прытков, Владимир Вдовиченков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова, Алексей Гришин, Алена Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие. В пресс-службе подчеркнули, что в проекте использовано минимум компьютерной графики, чтобы передать атмосферу пушкинской эпохи.
https://ria.ru/20231102/lennon-1907018054.html
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новости шоу-бизнеса, леонид агутин, сарик андреасян, виктор добронравов, кино и сериалы, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Леонид Агутин, Сарик Андреасян, Виктор Добронравов, Кино и сериалы, Знаменитости
Леонид Агутин написал саундтрек к фильму "Онегин"
Леонид Агутин написал саундтрек к фильму "Онегин" Сарика Андреасяна
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Певец Леонид Агутин записал песню для фильма Сарика Андреасяна "Онегин", сообщили в пресс-службе кинокомпании "Атмосфера кино".
«
"Экранизация одного из самых значимых произведений в русской литературе, романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", выходит в прокат 7 марта 2024 года... Написать главную песню к фильму создатели предложили одному из самых чувственных и поэтичных музыкантов нашей страны – Леониду Агутину", – говорится в релизе.
Послушать трек можно будет ближе к премьере.
Режиссер картины Сарик Андреасян отметил, что песня была написана буквально за несколько недель и создатели очень рады участию Агутина в создании фильма.
«
"Мой друг Виктор Добронравов передал пожелания режиссера о том, чтобы именно я написал песню к фильму. Я посмотрел картину и увидел фантастической красоты кино в исполнении замечательных артистов. Буквально сразу в моей голове родилась песня, которая очень понравилась создателям фильма. Называется песня – "Мне 225 лет". В ней я говорю с аудиторией от лица А.С. Пушкина, у которого в этом году юбилей. Рад, что наша совместная работа скоро будет представлена зрителю", – приводят слова музыканта.
Роль Онегина в фильме исполнил Виктор Добронравов. В новой экранизации также снялись Денис Прытков, Владимир Вдовиченков, Лиза Моряк, Татьяна Сабинова, Алексей Гришин, Алена Хмельницкая, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие.
В пресс-службе подчеркнули, что в проекте использовано минимум компьютерной графики, чтобы передать атмосферу пушкинской эпохи.
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