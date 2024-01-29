https://ria.ru/20240129/adygeya-1924194173.html

Кумпилов: в Адыгее растет число предоставляемой помощи бизнесменам

Кумпилов: в Адыгее растет число предоставляемой помощи бизнесменам - РИА Новости, 29.01.2024

Кумпилов: в Адыгее растет число предоставляемой помощи бизнесменам

В Адыгее для предпринимателей действуют все необходимые условия для комфортного и успешного ведения собственного дела, число оказываемой помощи растет, сообщил... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:35

2024-01-29T17:35

2024-01-29T18:28

республика адыгея

мурат кумпилов

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Адыгее для предпринимателей действуют все необходимые условия для комфортного и успешного ведения собственного дела, число оказываемой помощи растет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. "С каждым годом качество предоставляемой помощи растет, и мы видим положительную динамику в этой сфере", – написал Кумпилов. Он отметил, что благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе действуют центры "Мой бизнес", офис поддержки экспорта, где оказываются методические, консультационные услуги, происходит оформление ИП, специальное обучение. "Также нашим предпринимателям помогают принимать участие в крупных международных выставках, разрабатывать бизнес-планы, создавать свой собственный визуальный стиль", – отметил Кумпилов. Глава республики добавил, что большое внимание оказывается и предпринимателям на селе. Фермеры получают гранты "Агростартап" – эффективную меру поддержки. Благодаря грантам агропромышленный комплекс Адыгеи получает новые бизнес-проекты. Объем финансирования профильного нацпроекта в Адыгее в 2023 году составил 432,8 миллиона рублей. В настоящее время на территории республики осуществляют деятельность 21 196 самозанятых граждан.

https://ria.ru/20231211/gorodskaya_sreda-1915178095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов