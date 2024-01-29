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В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях
В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях - РИА Новости, 29.01.2024
В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях
Отключения работы 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связаны с "техническими мероприятиями", в других регионах РФ подобное не планируется, но РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:07
2024-01-29T15:07
2024-01-29T15:07
общество
россия
псковская область
новгородская область
максут шадаев
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Отключения работы 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связаны с "техническими мероприятиями", в других регионах РФ подобное не планируется, но вполне возможно, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Это технические мероприятия", - сказал он на вопрос о причинах отключения 4G. На вопрос, планируется ли подобное в других регионах РФ, Шадаев ответил отрицательно, но при этом не исключил такую возможность. "Пока нет, но вполне возможно. Нет, это не учения, ничему мы не учились", - сказал министр. В Новгородской области интернет LTE стандарта 4G будет отключен по ночам с 25 по 30 января из-за технических работ, сообщала ранее пресс-служба министерства цифрового развития региона.
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россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, псковская область, новгородская область, максут шадаев
Общество, Россия, Псковская область, Новгородская область, Максут Шадаев
В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях
Шадаев: отключение 4G в трех областях связаны с техническими мероприятиями
СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Отключения работы 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связаны с "техническими мероприятиями", в других регионах РФ подобное не планируется, но вполне возможно, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Это технические мероприятия", - сказал он на вопрос о причинах отключения 4G.
На вопрос, планируется ли подобное в других регионах РФ, Шадаев ответил отрицательно, но при этом не исключил такую возможность.
"Пока нет, но вполне возможно. Нет, это не учения, ничему мы не учились", - сказал министр.
В Новгородской области
интернет LTE стандарта 4G будет отключен по ночам с 25 по 30 января из-за технических работ, сообщала ранее пресс-служба министерства цифрового развития региона.
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