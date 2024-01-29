https://ria.ru/20240129/4g-1924150161.html

В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях

В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях - РИА Новости, 29.01.2024

В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях

Отключения работы 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связаны с "техническими мероприятиями", в других регионах РФ подобное не планируется, но РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T15:07

2024-01-29T15:07

2024-01-29T15:07

общество

россия

псковская область

новгородская область

максут шадаев

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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Отключения работы 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связаны с "техническими мероприятиями", в других регионах РФ подобное не планируется, но вполне возможно, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Это технические мероприятия", - сказал он на вопрос о причинах отключения 4G. На вопрос, планируется ли подобное в других регионах РФ, Шадаев ответил отрицательно, но при этом не исключил такую возможность. "Пока нет, но вполне возможно. Нет, это не учения, ничему мы не учились", - сказал министр. В Новгородской области интернет LTE стандарта 4G будет отключен по ночам с 25 по 30 января из-за технических работ, сообщала ранее пресс-служба министерства цифрового развития региона.

https://ria.ru/20231219/internet-1916663902.html

россия

псковская область

новгородская область

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Варвара Скокшина

общество, россия, псковская область, новгородская область, максут шадаев