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В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях - РИА Новости, 29.01.2024
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15:07 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/4g-1924150161.html
В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях
В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях - РИА Новости, 29.01.2024
В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях
Отключения работы 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связаны с "техническими мероприятиями", в других регионах РФ подобное не планируется, но РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T15:07
2024-01-29T15:07
общество
россия
псковская область
новгородская область
максут шадаев
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Отключения работы 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связаны с "техническими мероприятиями", в других регионах РФ подобное не планируется, но вполне возможно, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Это технические мероприятия", - сказал он на вопрос о причинах отключения 4G. На вопрос, планируется ли подобное в других регионах РФ, Шадаев ответил отрицательно, но при этом не исключил такую возможность. "Пока нет, но вполне возможно. Нет, это не учения, ничему мы не учились", - сказал министр. В Новгородской области интернет LTE стандарта 4G будет отключен по ночам с 25 по 30 января из-за технических работ, сообщала ранее пресс-служба министерства цифрового развития региона.
https://ria.ru/20231219/internet-1916663902.html
россия
псковская область
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общество, россия, псковская область, новгородская область, максут шадаев
Общество, Россия, Псковская область, Новгородская область, Максут Шадаев
В Минцифры объяснили отключение 4G в некоторых областях

Шадаев: отключение 4G в трех областях связаны с техническими мероприятиями

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с смартфоном
Мужчина с смартфоном - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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СТРЕЛЬНА, 29 янв - РИА Новости. Отключения работы 4G в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях связаны с "техническими мероприятиями", в других регионах РФ подобное не планируется, но вполне возможно, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Это технические мероприятия", - сказал он на вопрос о причинах отключения 4G.
На вопрос, планируется ли подобное в других регионах РФ, Шадаев ответил отрицательно, но при этом не исключил такую возможность.
"Пока нет, но вполне возможно. Нет, это не учения, ничему мы не учились", - сказал министр.
В Новгородской области интернет LTE стандарта 4G будет отключен по ночам с 25 по 30 января из-за технических работ, сообщала ранее пресс-служба министерства цифрового развития региона.
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