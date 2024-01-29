https://ria.ru/20240129/4g-1924083469.html
СМИ назвали возможную причину ночного отключения 4G в некоторых областях
СМИ назвали возможную причину ночного отключения 4G в некоторых областях - РИА Новости, 29.01.2024
СМИ назвали возможную причину ночного отключения 4G в некоторых областях
Отключение 4G в ряде российских регионов по ночам может быть связано с обеспечением безопасности, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T11:01
2024-01-29T11:01
2024-01-29T11:25
технологии
ленинградская область
псковская область
михаил ведерников
рбк (медиагруппа)
gps
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отключение 4G в ряде российских регионов по ночам может быть связано с обеспечением безопасности, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.Один из них утверждает, что отключение в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях связано с визитом на эти территории высокопоставленных лиц в сопровождении Федеральной службы охраны."Отключение интернета необходимо для обеспечения "чистого пространства" для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности", — приводят его слова журналисты.По словам других источников издания, отключение было проведено с целью обеспечить безопасность от возможных ударов беспилотниками, поскольку для наведения БПЛА используется сигнал GPS, который российские власти специально искажают.Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что жители на некоторое останутся без быстрого интернета в ночное время суток.
https://ria.ru/20240127/vyshki-1923805614.html
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технологии, ленинградская область, псковская область, михаил ведерников, рбк (медиагруппа), gps
Технологии, Ленинградская область, Псковская область, Михаил Ведерников, РБК (медиагруппа), GPS
СМИ назвали возможную причину ночного отключения 4G в некоторых областях
РБК: отключение 4G по ночам может быть связано с вопросами безопасности