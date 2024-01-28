https://ria.ru/20240128/zriteli-1923970466.html

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги - РИА Новости, 28.01.2024

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги за билеты в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:10

2024-01-28T14:10

2024-01-28T14:46

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

театр сатиры (москва)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923966159_0:13:3086:1749_1920x0_80_0_0_47ea0e61647e1d7cfed88d5cfe8033ba.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги за билеты в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы."Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время. Информацию о возврате средств можно получить по телефону: 8 (495) 699-36-42. Кроме того, сотрудники театра проинформируют зрителей по email и телефону", - добавили в пресс-службе.Ранее сегодня в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в тушении задействовали 14 единиц техники и 62 спасателей. Первоначально площадь возгорания составила 180 квадратных метров.Позже в МЧС заявили, что огонь в театре распространился по деревянным конструкциям, из-за чего пришлось нарастить силы и средства для тушения. Площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек.

https://ria.ru/20240128/teatr-1923960101.html

москва

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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), театр сатиры (москва)