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Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги - РИА Новости, 28.01.2024
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14:10 28.01.2024 (обновлено: 14:46 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/zriteli-1923970466.html
Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги
Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги - РИА Новости, 28.01.2024
Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги
Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги за билеты в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:10
2024-01-28T14:46
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
театр сатиры (москва)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги за билеты в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы."Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время. Информацию о возврате средств можно получить по телефону: 8 (495) 699-36-42. Кроме того, сотрудники театра проинформируют зрителей по email и телефону", - добавили в пресс-службе.Ранее сегодня в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в тушении задействовали 14 единиц техники и 62 спасателей. Первоначально площадь возгорания составила 180 квадратных метров.Позже в МЧС заявили, что огонь в театре распространился по деревянным конструкциям, из-за чего пришлось нарастить силы и средства для тушения. Площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек.
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), театр сатиры (москва)
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Театр сатиры (Москва)
Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры деньги вернут в полном объеме

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Работа противопожарной службы РФ в здании Театра Сатиры на Триумфальной площади в Москве
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги за билеты в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента культуры столицы.
«
"Зрителям отмененных спектаклей деньги будут возвращены в полном объеме в ближайшее время. Информацию о возврате средств можно получить по телефону: 8 (495) 699-36-42. Кроме того, сотрудники театра проинформируют зрителей по email и телефону", - добавили в пресс-службе.
Ранее сегодня в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожарные работают в Театре сатиры в центре Москвы, где из-под купола идет дым. По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что в тушении задействовали 14 единиц техники и 62 спасателей. Первоначально площадь возгорания составила 180 квадратных метров.
Позже в МЧС заявили, что огонь в театре распространился по деревянным конструкциям, из-за чего пришлось нарастить силы и средства для тушения. Площадь пожара увеличилась до 250 квадратных метров, из здания эвакуировали 50 человек.
Пожар в здании Театра Сатиры в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
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МоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Театр сатиры (Москва)
 
 
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