https://ria.ru/20240128/zapret-1924029285.html

Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина*

Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина* - РИА Новости, 28.01.2024

Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет артисту Максиму Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:51

2024-01-28T21:51

2024-01-28T21:59

в мире

индонезия

бали

мария захарова

максим галкин*

россия

владимир соловьев (телеведущий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет артисту Максиму Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Киевский режим, из-за токсичности и опасности таких людей. Накануне Максима Галкина* не пустили в Индонезию, он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти. "Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на Киевский режим, ВСУ, Азов запрещенный (в РФ), что они стали токсичными", - заявила Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканал "Россия 1", в ответ на просьбу ведущего прокомментировать сообщение о письме правительства России, на основании которого "иноагента-Галкина не пустили в Индонезию". Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты". "Такие люди опасны для всех", - заключила она. Галкин* утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет вбросами сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки". Минюст РФ включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html

https://ria.ru/20231228/galkin-1918743915.html

индонезия

бали

россия

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в мире, индонезия, бали, мария захарова, максим галкин*, россия, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины