Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина*
Захарова: все больше стран не хотят проблем с такими людьми, как Галкин
Максим Галкин*. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет артисту Максиму Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Киевский режим, из-за токсичности и опасности таких людей.
Накануне Максима Галкина* не пустили в Индонезию, он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти.
"Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на Киевский режим, ВСУ, Азов запрещенный (в РФ), что они стали токсичными", - заявила Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканал "Россия 1", в ответ на просьбу ведущего прокомментировать сообщение о письме правительства России, на основании которого "иноагента-Галкина не пустили в Индонезию".
Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты".
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"Такие люди опасны для всех", - заключила она.
Галкин* утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет вбросами сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки".
Минюст РФ включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.