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Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина* - РИА Новости, 28.01.2024
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21:51 28.01.2024 (обновлено: 21:59 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/zapret-1924029285.html
Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина*
Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина* - РИА Новости, 28.01.2024
Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина*
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет артисту Максиму Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T21:51
2024-01-28T21:59
в мире
индонезия
бали
мария захарова
максим галкин*
россия
владимир соловьев (телеведущий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет артисту Максиму Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Киевский режим, из-за токсичности и опасности таких людей. Накануне Максима Галкина* не пустили в Индонезию, он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти. "Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на Киевский режим, ВСУ, Азов запрещенный (в РФ), что они стали токсичными", - заявила Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканал "Россия 1", в ответ на просьбу ведущего прокомментировать сообщение о письме правительства России, на основании которого "иноагента-Галкина не пустили в Индонезию". Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты". "Такие люди опасны для всех", - заключила она. Галкин* утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет вбросами сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки". Минюст РФ включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html
https://ria.ru/20231228/galkin-1918743915.html
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в мире, индонезия, бали, мария захарова, максим галкин*, россия, владимир соловьев (телеведущий), вооруженные силы украины
В мире, Индонезия, Бали, Мария Захарова, Максим Галкин*, Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Вооруженные силы Украины
Захарова прокомментировала запрет на въезд на Бали для Галкина*

Захарова: все больше стран не хотят проблем с такими людьми, как Галкин

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксим Галкин*
Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Максим Галкин*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет артисту Максиму Галкину* въехать в Индонезию, заявила, что ряд стран ограничивают въезд для тех, кто спонсировал Киевский режим, из-за токсичности и опасности таких людей.
Накануне Максима Галкина* не пустили в Индонезию, он считает, что на эти ограничения якобы повлияли российские власти.
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"Все же хотят по-простому, нужен же простой ответ. И никто не понимает одного, что эти люди, которые заявляли, что они будут спонсировать Зеленского, которые публично собирали деньги на Киевский режим, ВСУ, Азов запрещенный (в РФ), что они стали токсичными", - заявила Захарова в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" на телеканал "Россия 1", в ответ на просьбу ведущего прокомментировать сообщение о письме правительства России, на основании которого "иноагента-Галкина не пустили в Индонезию".
Дипломат добавила, что "страны Азии, Африки, Латинской Америки, ряд стран Европы начинают понимать, что эти деньги идут на террористические акты".
«
"Такие люди опасны для всех", - заключила она.
Галкин* утверждает, что ему показали письмо якобы от российских властей, но "в копии вежливо отказали". При этом он называет вбросами сообщения о том, что причина отказа во въезде в страну связана с позицией правительства Индонезии и опроверг внесение его имени в "черные списки".
Минюст РФ включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачёвой проживает сейчас в Израиле.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
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В миреИндонезияБалиМария ЗахароваМаксим Галкин*РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Вооруженные силы Украины
 
 
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