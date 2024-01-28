https://ria.ru/20240128/zapad-1923930020.html

В Польше сделали неожиданное предсказание о России на 2024 год

В Польше сделали неожиданное предсказание о России на 2024 год - РИА Новости, 28.01.2024

В Польше сделали неожиданное предсказание о России на 2024 год

В 2024 году Запад начнет отказываться от нарратива конфликта с Россией из-за невозможности ее победить, пишет профессор Варшавского университета Витольд... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:54

2024-01-28T05:54

2024-01-28T05:54

россия

москва

владимир путин

витольд модзелевский

нато

польша

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2024 году Запад начнет отказываться от нарратива конфликта с Россией из-за невозможности ее победить, пишет профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska."Ближайшие месяцы будут наполнены лихорадочным поиском официального объяснения провала нынешнего варианта восточной политики, поскольку цель "победить Россию" уже не будет достигнута. Поражением закончится предыдущая цель западной политики в виде так называемого сдерживания", — заявил автор.Он отметил, что Россия, вопреки планам Запада, не была повергнута санкциями и не развалилась из-за "страха перед западным миром". После поражения Украины, заключил автор, придется изобрести новую доктрину, в свете которой все эти неудачи представят как победу.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240128/amerikantsy-1923925845.html

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россия, москва, владимир путин, витольд модзелевский, нато, польша