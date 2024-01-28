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Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале - РИА Новости, 28.01.2024

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале

В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты, соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T09:26

2024-01-28T09:26

2024-01-28T09:26

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты, соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале Госдумы. "Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства - в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете", - сообщил Володин. Также вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. По словам Володина, это решение позволит комплексно защитить права должников. С 1 февраля в силу вступают и закон о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов, о добровольной пожарной охране, о дополнительных мерах по защите гостайны и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф