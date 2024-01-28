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Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале - РИА Новости, 28.01.2024
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09:26 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/zakony-1923940716.html
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале - РИА Новости, 28.01.2024
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале
В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты, соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:26
2024-01-28T09:26
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты, соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале Госдумы. "Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства - в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете", - сообщил Володин. Также вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. По словам Володина, это решение позволит комплексно защитить права должников. С 1 февраля в силу вступают и закон о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов, о добровольной пожарной охране, о дополнительных мерах по защите гостайны и другие.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале

Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты, соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале Госдумы.
"Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства - в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете", - сообщил Володин.
Также вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. По словам Володина, это решение позволит комплексно защитить права должников.
С 1 февраля в силу вступают и закон о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов, о добровольной пожарной охране, о дополнительных мерах по защите гостайны и другие.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин прокомментировал предложение по расширению использования маткапитала
10 января, 12:16
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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