https://ria.ru/20240128/zakony-1923940716.html
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале - РИА Новости, 28.01.2024
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале
В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты, соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T09:26
2024-01-28T09:26
2024-01-28T09:26
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:0:3582:2015_1920x0_80_0_0_f4372cfb655a0ccc9dfcc8e4cc28850e.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты, соответствующий закон вступает в силу с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале Госдумы. "Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго. Кроме того, на 7,4% вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства - в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете", - сообщил Володин. Также вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. По словам Володина, это решение позволит комплексно защитить права должников. С 1 февраля в силу вступают и закон о бесплатном информировании граждан об истечении срока вкладов, о добровольной пожарной охране, о дополнительных мерах по защите гостайны и другие.
https://ria.ru/20240110/putin-1920484231.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в феврале
Володин: в России проиндексируют маткапитал и другие социальные выплаты