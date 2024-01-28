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Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье - РИА Новости, 28.01.2024
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15:35 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/zakarpate-1923983172.html
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье - РИА Новости, 28.01.2024
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:35
2024-01-28T15:35
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе Украины, предложив обратиться к ультраправым. Ранее лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что его партия единственная, кто претендовал бы на Закарпатье в случае, если Украина потеряет государственность. "Обращайтесь к ультраправым", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают по поводу заявления венгерского политика.
https://ria.ru/20240112/zakarpate-1920893111.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье

Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе Украины, предложив обратиться к ультраправым.
Ранее лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что его партия единственная, кто претендовал бы на Закарпатье в случае, если Украина потеряет государственность.
"Обращайтесь к ультраправым", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают по поводу заявления венгерского политика.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник
12 января, 11:56
 
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