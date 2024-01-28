https://ria.ru/20240128/zakarpate-1923983172.html
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье - РИА Новости, 28.01.2024
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:35
2024-01-28T15:35
2024-01-28T15:35
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россия
дмитрий песков
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе Украины, предложив обратиться к ультраправым. Ранее лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что его партия единственная, кто претендовал бы на Закарпатье в случае, если Украина потеряет государственность. "Обращайтесь к ультраправым", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают по поводу заявления венгерского политика.
https://ria.ru/20240112/zakarpate-1920893111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье
Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье
СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе Украины, предложив обратиться к ультраправым.
Ранее лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что его партия единственная, кто претендовал бы на Закарпатье в случае, если Украина потеряет государственность.
"Обращайтесь к ультраправым", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают по поводу заявления венгерского политика.
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