https://ria.ru/20240128/zakarpate-1923983172.html

Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье

Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье - РИА Новости, 28.01.2024

Песков ответил на вопрос о претензиях венгерской партии на Закарпатье

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:35

2024-01-28T15:35

2024-01-28T15:35

в мире

украина

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg

СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией ответил на вопрос о претензиях венгерской националистической партии "Наша Родина" на Закарпатье при крахе Украины, предложив обратиться к ультраправым. Ранее лидер крайне правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что его партия единственная, кто претендовал бы на Закарпатье в случае, если Украина потеряет государственность. "Обращайтесь к ультраправым", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что в Кремле думают по поводу заявления венгерского политика.

https://ria.ru/20240112/zakarpate-1920893111.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, дмитрий песков