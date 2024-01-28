https://ria.ru/20240128/yama-1924023936.html

В Тюмени девушка провалилась в яму с кипятком

В Тюмени девушка провалилась в яму с кипятком - РИА Новости, 28.01.2024

В Тюмени девушка провалилась в яму с кипятком

Девушка на асфальтированном тротуаре вблизи одного из многоквартирных домов Тюмени провалилась в образовавшуюся яму с кипятком, в связи с происшествием... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T20:53

2024-01-28T20:53

2024-01-28T20:53

происшествия

тюмень

влксм

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 28 янв – РИА Новости. Девушка на асфальтированном тротуаре вблизи одного из многоквартирных домов Тюмени провалилась в образовавшуюся яму с кипятком, в связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области. По версии следствия, 28 января около 9.00 по местному времени в результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени, 21-летняя девушка упала в яму с кипятком и получила ожоги. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователем проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий и иных мероприятий … Будет дана юридическая оценка действиям/бездействию должностных лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности придомовой территории", – указано в сообщении пресс-службы ведомства. В облпрокуратуре заявили, что по факту коммунальной аварии, в результате которой пострадала девушка, организована проверка, после выяснения обстоятельств и причин произошедшего при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе по возмещению ущерба пострадавшей. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, вызов поступил в 9.22 местного времени, на место происшествия бригада скорой помощи прибыла через 12 минут. После осмотра и оказания первой помощи пациентку доставили в Областную клиническую больницу №1, она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

https://ria.ru/20231212/delo-1915247495.html

https://ria.ru/20231206/trolleybus-1914172383.html

тюмень

тюменская область

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происшествия, тюмень, влксм, тюменская область