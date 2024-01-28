В Тюмени девушка провалилась в яму с кипятком
В Тюмени завели дело после того, как девушка провалилась в яму с кипятком
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 28 янв – РИА Новости. Девушка на асфальтированном тротуаре вблизи одного из многоквартирных домов Тюмени провалилась в образовавшуюся яму с кипятком, в связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.
По версии следствия, 28 января около 9.00 по местному времени в результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени, 21-летняя девушка упала в яму с кипятком и получила ожоги.
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"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователем проведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий и иных мероприятий … Будет дана юридическая оценка действиям/бездействию должностных лиц, ответственных за содержание и обеспечение безопасности придомовой территории", – указано в сообщении пресс-службы ведомства.
В облпрокуратуре заявили, что по факту коммунальной аварии, в результате которой пострадала девушка, организована проверка, после выяснения обстоятельств и причин произошедшего при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе по возмещению ущерба пострадавшей.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, вызов поступил в 9.22 местного времени, на место происшествия бригада скорой помощи прибыла через 12 минут. После осмотра и оказания первой помощи пациентку доставили в Областную клиническую больницу №1, она находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.