https://ria.ru/20240128/vzryvy-1923927360.html

В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов

В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.01.2024

В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов

В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремели несколько взрывов, сообщил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T04:29

2024-01-28T04:29

2024-01-28T08:56

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

киев

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремели несколько взрывов, сообщил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Вечером во временно оккупированном нацистами городе Запорожье было громко. В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия", — написал он.По словам Рогова, в городе работала система ПВО, по данным местной оккупационной власти, поражен объект инфраструктуры."Что это — традиционный удар криворуких ВСУшных ПВОшников по гражданскому объекту или же цветение "Герани" по цели — объекту инфраструктуры, используемому нацистами для ведения боевых действий, доложу позже", — подчеркнул Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926896.html

запорожье

запорожская область

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев, происшествия, россия