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В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 28.01.2024 (обновлено: 08:56 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/vzryvy-1923927360.html
В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов
В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.01.2024
В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов
В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремели несколько взрывов, сообщил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:29
2024-01-28T08:56
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
киев
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремели несколько взрывов, сообщил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.&quot;Вечером во временно оккупированном нацистами городе Запорожье было громко. В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия&quot;, — написал он.По словам Рогова, в городе работала система ПВО, по данным местной оккупационной власти, поражен объект инфраструктуры."Что это — традиционный удар криворуких ВСУшных ПВОшников по гражданскому объекту или же цветение "Герани" по цели — объекту инфраструктуры, используемому нацистами для ведения боевых действий, доложу позже", — подчеркнул Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Киев, Происшествия, Россия
В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов

Рогов: в Запорожье прогремело несколько взрывов, была слышна стрельба

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремели несколько взрывов, сообщил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале.
«

"Вечером во временно оккупированном нацистами городе Запорожье было громко. В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия", — написал он.

По словам Рогова, в городе работала система ПВО, по данным местной оккупационной власти, поражен объект инфраструктуры.
"Что это — традиционный удар криворуких ВСУшных ПВОшников по гражданскому объекту или же цветение "Герани" по цели — объекту инфраструктуры, используемому нацистами для ведения боевых действий, доложу позже", — подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныКиевПроисшествияРоссия
 
 
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