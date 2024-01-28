https://ria.ru/20240128/vzryvy-1923927360.html
В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов
В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов - РИА Новости, 28.01.2024
В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов
В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремели несколько взрывов, сообщил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T04:29
2024-01-28T04:29
2024-01-28T08:56
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
киев
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В городе Запорожье, подконтрольном украинским войскам, прогремели несколько взрывов, сообщил глава движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале."Вечером во временно оккупированном нацистами городе Запорожье было громко. В зависимости от района города запорожцы слышали от двух до четырех взрывов, а также большое количество беспорядочной стрельбы из стрелкового оружия", — написал он.По словам Рогова, в городе работала система ПВО, по данным местной оккупационной власти, поражен объект инфраструктуры."Что это — традиционный удар криворуких ВСУшных ПВОшников по гражданскому объекту или же цветение "Герани" по цели — объекту инфраструктуры, используемому нацистами для ведения боевых действий, доложу позже", — подчеркнул Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. Украина продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926896.html
запорожье
запорожская область
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_e205ba9aa35423a7edae5e1f79f31dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Киев, Происшествия, Россия
В Запорожье прогремели несколько взрывов, сообщил Рогов
Рогов: в Запорожье прогремело несколько взрывов, была слышна стрельба