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В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте - РИА Новости, 28.01.2024
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В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте
В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте - РИА Новости, 28.01.2024
В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте
Взрыв произошел на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Филип... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T23:04
2024-01-28T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Филип Пронин. Ранее в воскресенье на большей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области, в том числе Кременчугском районе. По предварительной информации, "промышленный объект в Кременчугском районе", сообщил Пронин. Накануне он сообщал о пожаре также на промышленном объекте в городе Кременчуг.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, полтавская область, украина, кременчуг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Кременчуг
В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте

Пронин: взрыв на промобъекте произошел в Кременчугском районе Полтавской области

CC BY-SA 3.0 / Rean08 / Город Кременчуг
Город Кременчуг - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
CC BY-SA 3.0 / Rean08 /
Город Кременчуг. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Филип Пронин.
Ранее в воскресенье на большей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области, в том числе Кременчугском районе.
По предварительной информации, "промышленный объект в Кременчугском районе", сообщил Пронин. Накануне он сообщал о пожаре также на промышленном объекте в городе Кременчуг.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаКременчуг
 
 
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