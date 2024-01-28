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В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте

В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте - РИА Новости, 28.01.2024

В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте

Взрыв произошел на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Филип... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T23:04

2024-01-28T23:04

2024-01-28T23:04

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

кременчуг

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Филип Пронин. Ранее в воскресенье на большей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области, в том числе Кременчугском районе. По предварительной информации, "промышленный объект в Кременчугском районе", сообщил Пронин. Накануне он сообщал о пожаре также на промышленном объекте в городе Кременчуг.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

украина

кременчуг

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, полтавская область, украина, кременчуг