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В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте
В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте - РИА Новости, 28.01.2024
В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте
Взрыв произошел на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Филип... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T23:04
2024-01-28T23:04
2024-01-28T23:04
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Взрыв произошел на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Филип Пронин. Ранее в воскресенье на большей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области, в том числе Кременчугском районе. По предварительной информации, "промышленный объект в Кременчугском районе", сообщил Пронин. Накануне он сообщал о пожаре также на промышленном объекте в городе Кременчуг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, украина, кременчуг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Кременчуг
В Полтавской области произошел взрыв на промышленном объекте
Пронин: взрыв на промобъекте произошел в Кременчугском районе Полтавской области