https://ria.ru/20240128/vybory-1924032062.html

В Финляндии начали подсчет голосов на президентских выборах

В Финляндии начали подсчет голосов на президентских выборах - РИА Новости, 28.01.2024

В Финляндии начали подсчет голосов на президентских выборах

Экс-премьер Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД республики Пекка Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные Минюста. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T22:24

2024-01-28T22:24

2024-01-28T22:50

в мире

финляндия

пекка хаависто

александр стубб

юсси халла-ахо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Экс-премьер Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД республики Пекка Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные Минюста. Как уточняется, после подсчета 82,8 процента голосов Стубб набирает 27,3 процента, Хаависто — 25,1 процента, спикер парламента Юсси Халла-ахо — 18,7 процента. Голосование на президентских выборах в Финляндии прошло 28 января. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск), после чего начался подсчет бюллетеней. Досрочное голосование проходило с 17 по 23 января.Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов. Минюст огласит официальные результаты первого тура не позднее 30 января. Итоги второго тура должны представить не позднее 14 февраля. В выборах участвуют девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале. Он занимал пост максимально возможные два срока подряд.

https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html

https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923761664.html

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, пекка хаависто, александр стубб, юсси халла-ахо