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В Финляндии начали подсчет голосов на президентских выборах - РИА Новости, 28.01.2024
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22:24 28.01.2024 (обновлено: 22:50 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/vybory-1924032062.html
В Финляндии начали подсчет голосов на президентских выборах
В Финляндии начали подсчет голосов на президентских выборах - РИА Новости, 28.01.2024
В Финляндии начали подсчет голосов на президентских выборах
Экс-премьер Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД республики Пекка Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные Минюста. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:24
2024-01-28T22:50
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пекка хаависто
александр стубб
юсси халла-ахо
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Экс-премьер Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД республики Пекка Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные Минюста. Как уточняется, после подсчета 82,8 процента голосов Стубб набирает 27,3 процента, Хаависто — 25,1 процента, спикер парламента Юсси Халла-ахо — 18,7 процента. Голосование на президентских выборах в Финляндии прошло 28 января. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск), после чего начался подсчет бюллетеней. Досрочное голосование проходило с 17 по 23 января.Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов. Минюст огласит официальные результаты первого тура не позднее 30 января. Итоги второго тура должны представить не позднее 14 февраля. В выборах участвуют девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале. Он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html
https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923761664.html
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в мире, финляндия, пекка хаависто, александр стубб, юсси халла-ахо
В мире, Финляндия, Пекка Хаависто, Александр Стубб, Юсси Халла-ахо
В Финляндии начали подсчет голосов на президентских выборах

Минюст Финляндии: Стубб и Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Экс-премьер Финляндии Александр Стубб и бывший глава МИД республики Пекка Хаависто лидируют в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные Минюста.
Как уточняется, после подсчета 82,8 процента голосов Стубб набирает 27,3 процента, Хаависто — 25,1 процента, спикер парламента Юсси Халла-ахо — 18,7 процента.
Избиратель голосует во время выборов в Финляндии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Процедура выборов президента Финляндии
Вчера, 01:45
Голосование на президентских выборах в Финляндии прошло 28 января. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск), после чего начался подсчет бюллетеней. Досрочное голосование проходило с 17 по 23 января.
Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов. Минюст огласит официальные результаты первого тура не позднее 30 января. Итоги второго тура должны представить не позднее 14 февраля.
В выборах участвуют девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и экс-главой МИД Пеккой Хаависто. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Полномочия действующего главы государства Саули Ниинистё истекают в феврале. Он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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В миреФинляндияПекка ХаавистоАлександр СтуббЮсси Халла-ахо
 
 
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