https://ria.ru/20240128/vybory-1924027809.html

Стубб лидирует в первом туре выборов президента Финляндии

Стубб лидирует в первом туре выборов президента Финляндии - РИА Новости, 28.01.2024

Стубб лидирует в первом туре выборов президента Финляндии

Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб набирает 28,3% голосов, за ним следует Пекка Хаависто с 25,8% по результатам подсчета 61,3% голосов в первом... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:31

2024-01-28T21:31

2024-01-28T21:34

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александр стубб

пекка хаависто

юсси халла-ахо

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб набирает 28,3% голосов, за ним следует Пекка Хаависто с 25,8% по результатам подсчета 61,3% голосов в первом туре президентских выборов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные министерства юстиции страны. Голосование на президентских выборах в Финляндии прошло 28 января, избирательные участки закрылись в 20.00 (21.00 мск), после чего начался подсчет голосов. Досрочное голосование проходило с 17 по 23 января. По данным минюста, за Стуббом и Хаависто третьим идет спикер парламента Юсси Халла-ахо с 16,1% голосов. Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Минюст оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля. На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.

https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html

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в мире, финляндия, александр стубб, пекка хаависто, юсси халла-ахо