https://ria.ru/20240128/vybory-1923944115.html
В Финляндии началось голосование на президентских выборах
В Финляндии началось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 28.01.2024
В Финляндии началось голосование на президентских выборах
Голосование в первом туре выборов президента началось в Финляндии. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:04
2024-01-28T10:04
2024-01-28T10:15
в мире
финляндия
пекка хаависто
александр стубб
юсси халла-ахо
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Голосование в первом туре выборов президента началось в Финляндии. Как ранее сообщало министерство юстиции, избирательные участки открыты с 9.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск). Всего правом голоса обладают 4,2 миллиона граждан. Досрочно уже проголосовали 44,7% избирателей, или 1,9 миллиона человек. Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 20.00 (21.00 мск). Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Министерство юстиции оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля. На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто. По данным последнего опроса общественного вещателя Yle, за Стубба готовы проголосовать 27% избирателей, за Хаависто – 23%. К ним вплотную подошел спикер парламента, кандидат от правой партии "Истинные финны", Юсси Халла-ахо с поддержкой 18%. Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923587418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, пекка хаависто, александр стубб, юсси халла-ахо
В мире, Финляндия, Пекка Хаависто, Александр Стубб, Юсси Халла-ахо
В Финляндии началось голосование на президентских выборах
В Финляндии началось голосование в первом туре президентских выборов
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Голосование в первом туре выборов президента началось в Финляндии.
Как ранее сообщало министерство юстиции, избирательные участки открыты с 9.00 (10.00 мск) до 20.00 (21.00 мск).
Всего правом голоса обладают 4,2 миллиона граждан. Досрочно уже проголосовали 44,7% избирателей, или 1,9 миллиона человек.
Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 20.00 (21.00 мск). Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.
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Министерство юстиции оглашает официальные результаты первого тура не позднее 30 января, результаты второго тура должны быть представлены не позднее 14 февраля.
На выборах представлено девять кандидатов, однако основная борьба разворачивается между бывшим премьер-министром Александром Стуббом
и бывшим главой МИД Пеккой Хаависто
. По данным последнего опроса общественного вещателя Yle, за Стубба готовы проголосовать 27% избирателей, за Хаависто – 23%. К ним вплотную подошел спикер парламента, кандидат от правой партии "Истинные финны", Юсси Халла-ахо
с поддержкой 18%.
Президент Финляндии избирается сроком на 6 лет. Полномочия действующего президента Саули Ниинистё
истекают в феврале, он занимал пост максимально возможные два срока подряд.
Процедура выборов президента Финляндии