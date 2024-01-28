https://ria.ru/20240128/vstrecha-1924027292.html
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе - РИА Новости, 28.01.2024
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что в Европе недавно завершилась "конструктивная" встреча по ситуации с заложниками в секторе Газа с участием РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T21:28
2024-01-28T21:28
2024-01-28T21:46
в мире
израиль
сша
европа
египет
биньямин нетаньяху
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_87480713dbc001b299d9d51581b5ac09.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что в Европе недавно завершилась "конструктивная" встреча по ситуации с заложниками в секторе Газа с участием глав разведок Израиля, США, Египта и премьера Катара."Некоторое время назад в Европе завершился саммит, в котором приняли участие глава Службы внешней разведки Израиля (Моссад) Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар, генерал-майора запаса Ницан Алон, глава ЦРУ, премьер-министр Катара и министр разведки Египта. Встреча была конструктивной", - говорится в сообщении.В канцелярии Нетаньяху отметили, что в позициях сторон остаются значительные расхождения, которые будут обсуждаться в ходе дополнительных встреч на этой неделе.
https://ria.ru/20240128/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
европа
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914938692_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_3c79ebc4f91cd61363949480850503d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, европа, египет, биньямин нетаньяху, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Израиль, США, Европа, Египет, Биньямин Нетаньяху, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе
Офис Нетаньяху заявил о встрече Израиля, США, Египта и Катара по Газе в Европе