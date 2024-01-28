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Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе - РИА Новости, 28.01.2024
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21:28 28.01.2024 (обновлено: 21:46 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/vstrecha-1924027292.html
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе - РИА Новости, 28.01.2024
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что в Европе недавно завершилась "конструктивная" встреча по ситуации с заложниками в секторе Газа с участием РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T21:28
2024-01-28T21:46
в мире
израиль
сша
европа
египет
биньямин нетаньяху
центральное разведывательное управление (цру)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что в Европе недавно завершилась "конструктивная" встреча по ситуации с заложниками в секторе Газа с участием глав разведок Израиля, США, Египта и премьера Катара."Некоторое время назад в Европе завершился саммит, в котором приняли участие глава Службы внешней разведки Израиля (Моссад) Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар, генерал-майора запаса Ницан Алон, глава ЦРУ, премьер-министр Катара и министр разведки Египта. Встреча была конструктивной", - говорится в сообщении.В канцелярии Нетаньяху отметили, что в позициях сторон остаются значительные расхождения, которые будут обсуждаться в ходе дополнительных встреч на этой неделе.
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в мире, израиль, сша, европа, египет, биньямин нетаньяху, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Израиль, США, Европа, Египет, Биньямин Нетаньяху, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе

Офис Нетаньяху заявил о встрече Израиля, США, Египта и Катара по Газе в Европе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что в Европе недавно завершилась "конструктивная" встреча по ситуации с заложниками в секторе Газа с участием глав разведок Израиля, США, Египта и премьера Катара.
«
"Некоторое время назад в Европе завершился саммит, в котором приняли участие глава Службы внешней разведки Израиля (Моссад) Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар, генерал-майора запаса Ницан Алон, глава ЦРУ, премьер-министр Катара и министр разведки Египта. Встреча была конструктивной", - говорится в сообщении.
В канцелярии Нетаньяху отметили, что в позициях сторон остаются значительные расхождения, которые будут обсуждаться в ходе дополнительных встреч на этой неделе.
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В миреИзраильСШАЕвропаЕгипетБиньямин НетаньяхуЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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