https://ria.ru/20240128/vstrecha-1924027292.html

Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе

Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе - РИА Новости, 28.01.2024

Офис Нетаньяху заявил о "конструктивной встрече" по Газе в Европе

Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что в Европе недавно завершилась "конструктивная" встреча по ситуации с заложниками в секторе Газа с участием РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:28

2024-01-28T21:28

2024-01-28T21:46

в мире

израиль

сша

европа

египет

биньямин нетаньяху

центральное разведывательное управление (цру)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что в Европе недавно завершилась "конструктивная" встреча по ситуации с заложниками в секторе Газа с участием глав разведок Израиля, США, Египта и премьера Катара."Некоторое время назад в Европе завершился саммит, в котором приняли участие глава Службы внешней разведки Израиля (Моссад) Давид Барнеа, глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар, генерал-майора запаса Ницан Алон, глава ЦРУ, премьер-министр Катара и министр разведки Египта. Встреча была конструктивной", - говорится в сообщении.В канцелярии Нетаньяху отметили, что в позициях сторон остаются значительные расхождения, которые будут обсуждаться в ходе дополнительных встреч на этой неделе.

https://ria.ru/20240128/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

европа

египет

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, европа, египет, биньямин нетаньяху, центральное разведывательное управление (цру)