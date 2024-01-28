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В Европе заявили о начале третьей мировой войны - РИА Новости, 28.01.2024
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02:55 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/voyna-1923925130.html
В Европе заявили о начале третьей мировой войны
В Европе заявили о начале третьей мировой войны - РИА Новости, 28.01.2024
В Европе заявили о начале третьей мировой войны
В сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны, написал эксперт из Англо-американского университета в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:55
2024-01-28T02:55
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны, написал эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс в статье для iDNES.&quot;Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да&quot;, — объяснил эксперт.По его словам, мировое сообщество разделено на два полюса, которые борются между собой за право изменить миропорядок. Борьба, отметил Хайс, происходит во многих точках — на Тайване, Украине, в Газе и других местах.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, москва, прага, европа, владимир путин, нато
В мире, Москва, Прага, Европа, Владимир Путин, НАТО
В Европе заявили о начале третьей мировой войны

iDNES: происходящее в мире можно считать третьей мировой войной

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В сложившейся внешнеполитической обстановке можно выделить признаки начавшейся третьей мировой войны, написал эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс в статье для iDNES.
«

"Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да", — объяснил эксперт.

По его словам, мировое сообщество разделено на два полюса, которые борются между собой за право изменить миропорядок. Борьба, отметил Хайс, происходит во многих точках — на Тайване, Украине, в Газе и других местах.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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