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Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин - РИА Новости, 28.01.2024
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14:39 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/vostok-1923975332.html
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин - РИА Новости, 28.01.2024
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин
Станция "Восток" в Антарктиде позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, послужит продвижению совместных инновационных, научных программ в рамках... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:39
2024-01-28T14:39
владимир путин
антарктида
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Станция "Восток" в Антарктиде позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, послужит продвижению совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды. И, конечно, для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. "Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230602/antarktida-1875361410.html
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владимир путин, антарктида, россия
Владимир Путин, Антарктида, Россия
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин

Путин: станция "Восток" в Антарктиде укрепит работу ученых из разных стран

© ААНИИНовый зимовочный комплекс станции Восток
Новый зимовочный комплекс станции Восток
© ААНИИ
Новый зимовочный комплекс станции Восток. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Станция "Восток" в Антарктиде позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, послужит продвижению совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды. И, конечно, для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
"Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", - добавил Путин.
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Владимир ПутинАнтарктидаРоссия
 
 
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