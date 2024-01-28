https://ria.ru/20240128/vostok-1923975332.html
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин - РИА Новости, 28.01.2024
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин
Станция "Восток" в Антарктиде позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, послужит продвижению совместных инновационных, научных программ в рамках... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:39
2024-01-28T14:39
2024-01-28T14:39
владимир путин
антарктида
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830855759_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_c22be75fd44dcebfa8ea970093aca42f.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Станция "Восток" в Антарктиде позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, послужит продвижению совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды. И, конечно, для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. "Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230602/antarktida-1875361410.html
антарктида
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830855759_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_3e020251e7df91fa68e64785ca86f55e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, антарктида, россия
Владимир Путин, Антарктида, Россия
Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин
Путин: станция "Восток" в Антарктиде укрепит работу ученых из разных стран
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Станция "Восток" в Антарктиде позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, послужит продвижению совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды. И, конечно, для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде.
"Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", - добавил Путин.
Какие богатства скрывает Антарктида. Ученые представили карту