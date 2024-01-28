https://ria.ru/20240128/vostok-1923975332.html

Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин

Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин - РИА Новости, 28.01.2024

Станция "Восток" позволит укрепить сотрудничество ученых, считает Путин

Станция "Восток" в Антарктиде позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, послужит продвижению совместных инновационных, научных программ в рамках... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:39

2024-01-28T14:39

2024-01-28T14:39

владимир путин

антарктида

россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Станция "Восток" в Антарктиде позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, послужит продвижению совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. "Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды. И, конечно, для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - сказал он на церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. "Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230602/antarktida-1875361410.html

антарктида

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Влада Копылова

владимир путин, антарктида, россия