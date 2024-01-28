https://ria.ru/20240128/vostok-1923972856.html

Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток"

Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" - РИА Новости, 28.01.2024

Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток"

Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:24

2024-01-28T14:24

2024-01-28T14:54

владимир путин

антарктида

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, сообщил корреспондент РИА Новости. "Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю", — сказал он.В мероприятии принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко."Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды", — сказал Путин на церемонии.Он также подчеркнул, что станция поможет для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии."Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", — добавил Путин.Зимовочный комплекс станции "Восток" — первое в мире современное здание, построенное на полюсе холода Земли.Сегодня у России самое большое представительство в Антарктиде — десять станций: пять круглогодичных и пять сезонных. Большинство расположено на побережье. "Восток" — единственная станция, которая находится в центре континента и расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.

https://ria.ru/20231108/led-1908264958.html

https://ria.ru/20240119/antarktida-1922232512.html

антарктида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, антарктида