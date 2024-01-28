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Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" - РИА Новости, 28.01.2024
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14:24 28.01.2024 (обновлено: 14:54 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/vostok-1923972856.html
Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток"
Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" - РИА Новости, 28.01.2024
Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток"
Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:24
2024-01-28T14:54
владимир путин
антарктида
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю&quot;, — сказал он.В мероприятии принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко."Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды", — сказал Путин на церемонии.Он также подчеркнул, что станция поможет для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии."Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", — добавил Путин.Зимовочный комплекс станции "Восток" — первое в мире современное здание, построенное на полюсе холода Земли.Сегодня у России самое большое представительство в Антарктиде — десять станций: пять круглогодичных и пять сезонных. Большинство расположено на побережье. "Восток" — единственная станция, которая находится в центре континента и расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.
https://ria.ru/20231108/led-1908264958.html
https://ria.ru/20240119/antarktida-1922232512.html
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владимир путин, антарктида
Владимир Путин, Антарктида
Путин дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток"

Путин по ВКС открыл зимовочный комплекс станции "Восток" в Антарктиде

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин по видео-конференц-связи дал старт вводу в эксплуатацию зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю", — сказал он.

В мероприятии принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Убежден, новая станция позволит укрепить сотрудничество ученых из разных стран, станет открытой площадкой для решения актуальных проблем в сфере изучения природы, окружающей среды", — сказал Путин на церемонии.
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Он также подчеркнул, что станция поможет для продвижения совместных инновационных, научных программ в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
«
"Обязательно будем работать вместе, как сейчас, вместе, плечом к плечу работают участники 16-й белорусской и 69-й российской антарктической экспедиции", — добавил Путин.
Зимовочный комплекс станции "Восток" — первое в мире современное здание, построенное на полюсе холода Земли.
Сегодня у России самое большое представительство в Антарктиде — десять станций: пять круглогодичных и пять сезонных. Большинство расположено на побережье. "Восток" — единственная станция, которая находится в центре континента и расположена вблизи Южного геомагнитного полюса Земли.
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