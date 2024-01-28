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В Техасе объявили о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой - РИА Новости, 28.01.2024
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22:16 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/volontery-1924031404.html
В Техасе объявили о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой
В Техасе объявили о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой - РИА Новости, 28.01.2024
В Техасе объявили о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой
Военный департамент Техаса объявил о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой "в зонах повышенной опасности", чтобы пресечь возможность... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T22:16
2024-01-28T22:16
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Военный департамент Техаса объявил о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой "в зонах повышенной опасности", чтобы пресечь возможность преступных группировок нелегально переправлять людей и наркотики на территорию штата. "Операция "Одинокая звезда" объединяет усилия с военным департаментом Техаса и департаментом общественной безопасности для развертывания пограничных патрулей в районах повышенной угрозы, чтобы лишить преступные организации возможности незаконно переправлять людей и наркотики в Техас", - говорится в заявлении департамента. В рамках набора волонтеров организаторы миссии открыли новые штатные должности, а также объявили о введении ряда льгот для волонтеров и готовности покрыть их расходы на проживание и питание. Администрация во главе с президентом Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация США называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными. Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
https://ria.ru/20240128/lovushka-1923926741.html
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в мире, техас, сша, мексика, джо байден
В мире, Техас, США, Мексика, Джо Байден
В Техасе объявили о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой

Власти Техаса объявили о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. Военный департамент Техаса объявил о наборе волонтеров для патрулирования границы с Мексикой "в зонах повышенной опасности", чтобы пресечь возможность преступных группировок нелегально переправлять людей и наркотики на территорию штата.
«
"Операция "Одинокая звезда" объединяет усилия с военным департаментом Техаса и департаментом общественной безопасности для развертывания пограничных патрулей в районах повышенной угрозы, чтобы лишить преступные организации возможности незаконно переправлять людей и наркотики в Техас", - говорится в заявлении департамента.
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Вчера, 04:10
В рамках набора волонтеров организаторы миссии открыли новые штатные должности, а также объявили о введении ряда льгот для волонтеров и готовности покрыть их расходы на проживание и питание.
Администрация во главе с президентом Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация США называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
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В миреТехасСШАМексикаДжо Байден
 
 
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