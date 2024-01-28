https://ria.ru/20240128/vmf-1923996863.html

Путин оценил работу архива ВМФ России

Путин оценил работу архива ВМФ России - РИА Новости, 28.01.2024

Путин оценил работу архива ВМФ России

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ, г. Санкт-Петербург) с 300-летием,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:06

2024-01-28T17:06

2024-01-28T17:06

россия

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ, г. Санкт-Петербург) с 300-летием, отметив, что его специалисты многое сделали для сохранения памяти о подвигах русских моряков и великих флотоводцах. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 300-летием Российского государственного архива Военно-Морского Флота ... Здесь всегда работали преданные своему призванию специалисты, настоящие единомышленники, которые внесли огромный вклад в изучение и сбережение истории нашего Военно-Морского Флота, многое сделали для сохранения памяти о подвигах русских моряков, о великих флотоводцах, выдающихся мореплавателях, исследователях, кораблестроителях", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что коллектив архива ВМФ достойно продолжает традиции предшественников, воплощает в жизнь интересные проекты и активно участвует в развитии отечественного архивного дела. "Желаю вам здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20240128/antarktida-1923984645.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин