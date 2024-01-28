Путин оценил работу архива ВМФ России
Путин: архив ВМФ многое сделал для сохранения памяти о подвигах русских моряков
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ, г. Санкт-Петербург) с 300-летием, отметив, что его специалисты многое сделали для сохранения памяти о подвигах русских моряков и великих флотоводцах.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 300-летием Российского государственного архива Военно-Морского Флота ... Здесь всегда работали преданные своему призванию специалисты, настоящие единомышленники, которые внесли огромный вклад в изучение и сбережение истории нашего Военно-Морского Флота, многое сделали для сохранения памяти о подвигах русских моряков, о великих флотоводцах, выдающихся мореплавателях, исследователях, кораблестроителях", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что коллектив архива ВМФ достойно продолжает традиции предшественников, воплощает в жизнь интересные проекты и активно участвует в развитии отечественного архивного дела.
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"Желаю вам здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов", - добавил российский лидер.