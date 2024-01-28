https://ria.ru/20240128/vizit-1924004058.html

Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург

Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург - РИА Новости, 28.01.2024

Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург, ради чего изменил свой график. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:04

2024-01-28T18:04

2024-01-28T19:39

санкт-петербург

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

снг

одкб

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург, ради чего изменил свой график."Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что Вы согласились изменить даже свой график", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства и напомнил, что Петербург отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда.Российский лидер отметил, что рад возможности обсудить различные вопросы. "О наших двусторонних отношениях, о взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ, Евразэс… не спеша сегодня в течение вечера поговорим", - сказал он.

https://ria.ru/20240128/lukashenko-1924005979.html

санкт-петербург

белоруссия

россия

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санкт-петербург, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, снг, одкб, евразийский экономический союз