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Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург - РИА Новости, 28.01.2024
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18:04 28.01.2024 (обновлено: 19:39 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/vizit-1924004058.html
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург - РИА Новости, 28.01.2024
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург, ради чего изменил свой график. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:04
2024-01-28T19:39
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белоруссия
россия
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург, ради чего изменил свой график."Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что Вы согласились изменить даже свой график", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства и напомнил, что Петербург отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда.Российский лидер отметил, что рад возможности обсудить различные вопросы. "О наших двусторонних отношениях, о взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ, Евразэс… не спеша сегодня в течение вечера поговорим", - сказал он.
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санкт-петербург, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, снг, одкб, евразийский экономический союз
Санкт-Петербург, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург

Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург, ради чего изменил свой график

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе Газпром Арена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на спектакле-концерте, посвященному 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург, ради чего изменил свой график.
«
"Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что Вы согласились изменить даже свой график", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства и напомнил, что Петербург отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда.
Российский лидер отметил, что рад возможности обсудить различные вопросы. "О наших двусторонних отношениях, о взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ, Евразэс… не спеша сегодня в течение вечера поговорим", - сказал он.
Встреча Путина и Лукашенко в Константиновском дворце - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в сфере ВПК с учетом спецоперации
Вчера, 18:17
 
Санкт-ПетербургБелоруссияРоссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСНГОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
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