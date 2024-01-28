https://ria.ru/20240128/vizit-1924004058.html
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург - РИА Новости, 28.01.2024
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург, ради чего изменил свой график. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:04
2024-01-28T18:04
2024-01-28T19:39
санкт-петербург
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
снг
одкб
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923897066_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_a0726a1b67460ce3b77daa4c8548d67c.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко, что тот приехал в Петербург, ради чего изменил свой график."Мы встретились в Петербурге. Спасибо, что приняли приглашение. И мне очень приятно, что Вы согласились изменить даже свой график", - сказал он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин отметил совместную работу в рамках Высшего Госсовета Союзного государства и напомнил, что Петербург отмечает 80-летие снятия блокады Ленинграда.Российский лидер отметил, что рад возможности обсудить различные вопросы. "О наших двусторонних отношениях, о взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ, Евразэс… не спеша сегодня в течение вечера поговорим", - сказал он.
https://ria.ru/20240128/lukashenko-1924005979.html
санкт-петербург
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923897066_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_aa8e26745530fd6c3ff8201dcc51f4b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, снг, одкб, евразийский экономический союз
Санкт-Петербург, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург
Путин поблагодарил Лукашенко за визит в Петербург, ради чего изменил свой график