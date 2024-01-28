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Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию - РИА Новости, 28.01.2024
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15:32 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/vizit-1923982192.html
Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию
Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию - РИА Новости, 28.01.2024
Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию
Информации о возможных датах визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса нет, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:32
2024-01-28T15:32
палестина
дмитрий песков
махмуд аббас
россия
израиль
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Информации о возможных датах визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса нет, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, никакой (информации)", - сказал он. Визит Аббаса должен был состояться 15 ноября прошлого года, однако был отложен по просьбе Палестины после обострения отношений с Израилем.
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палестина, дмитрий песков, махмуд аббас, россия, израиль
Палестина, Дмитрий Песков, Махмуд Аббас, Россия, Израиль
Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию

Песков: пока нет информации о возможных датах визита лидера Палестины в Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Государства Палестина Махмуд Аббас (слева)
Президент РФ Владимир Путин и президент Государства Палестина Махмуд Аббас (слева) - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Государства Палестина Махмуд Аббас (слева) . Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Информации о возможных датах визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса нет, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Нет, никакой (информации)", - сказал он.
Визит Аббаса должен был состояться 15 ноября прошлого года, однако был отложен по просьбе Палестины после обострения отношений с Израилем.
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