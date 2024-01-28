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Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию
Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию - РИА Новости, 28.01.2024
Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию
Информации о возможных датах визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса нет, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T15:32
2024-01-28T15:32
2024-01-28T15:32
палестина
дмитрий песков
махмуд аббас
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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Информации о возможных датах визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса нет, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, никакой (информации)", - сказал он. Визит Аббаса должен был состояться 15 ноября прошлого года, однако был отложен по просьбе Палестины после обострения отношений с Израилем.
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палестина, дмитрий песков, махмуд аббас, россия, израиль
Палестина, Дмитрий Песков, Махмуд Аббас, Россия, Израиль
Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию
Песков: пока нет информации о возможных датах визита лидера Палестины в Россию