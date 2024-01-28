https://ria.ru/20240128/vizit-1923982192.html

Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию

Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию - РИА Новости, 28.01.2024

Песков прокомментировал возможный визит лидера Палестины в Россию

Информации о возможных датах визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса нет, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T15:32

2024-01-28T15:32

2024-01-28T15:32

палестина

дмитрий песков

махмуд аббас

россия

израиль

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СТРЕЛЬНА, 28 янв - РИА Новости. Информации о возможных датах визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса нет, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет, никакой (информации)", - сказал он. Визит Аббаса должен был состояться 15 ноября прошлого года, однако был отложен по просьбе Палестины после обострения отношений с Израилем.

https://ria.ru/20240128/konflikt-1915630213.html

палестина

россия

израиль

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2024

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палестина, дмитрий песков, махмуд аббас, россия, израиль