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Под Мурманском перевернулся вездеход с туристами - РИА Новости, 28.01.2024
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17:29 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/vezdekhod-1923999068.html
Под Мурманском перевернулся вездеход с туристами
Под Мурманском перевернулся вездеход с туристами - РИА Новости, 28.01.2024
Под Мурманском перевернулся вездеход с туристами
Вездеход, в котором находились 11 туристов, перевернулся на пути из популярного у путешественников села Териберка в Мурманск, при этом дорога в этом направлении РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:29
2024-01-28T17:29
происшествия
авто
мурманск
мурманская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 28 янв – РИА Новости. Вездеход, в котором находились 11 туристов, перевернулся на пути из популярного у путешественников села Териберка в Мурманск, при этом дорога в этом направлении была перекрыта из-за сильной метели, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В воскресенье в ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в районе 6-го километра развилки Туманный - Териберка перевернулся на бок вездеход, в котором находилось 11 туристов, следовавших по маршруту Териберка - Мурманск. "По предварительной информации, пострадавших нет, детей нет, розлив топлива отсутствует. Напомним, что движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС перекрыто с 6 часов утра 27-го января из-за сильного ветра, метели и отсутствия видимости", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, к месту происшествия выдвинулись аварийно-спасательные формирования Мурманской области в составе семи человек, пяти единиц техники, из которых три снехогода и КАМАЗ повышенной проходимости. До прибытия спасателей вездеход был поставлен на гусеницы с помощью другого вездехода и продолжил движение самостоятельно и выехал на безопасный участок дороги. Село Териберка находится в 120 километрах от Мурманска. Последние 40 километров до села – опасный участок, который в зимнее время часто переметает, дорогу приходится закрывать из-за нулевой видимости. Однако некоторых туристов не останавливает даже риск оказаться в снежном плену.
https://ria.ru/20240105/mchs-1919766788.html
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происшествия, авто, мурманск, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Мурманск, Мурманская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Мурманском перевернулся вездеход с туристами

По дороге из Териберки в Мурманск из-за метели перевернулся вездеход с туристами

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 янв – РИА Новости. Вездеход, в котором находились 11 туристов, перевернулся на пути из популярного у путешественников села Териберка в Мурманск, при этом дорога в этом направлении была перекрыта из-за сильной метели, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В воскресенье в ГУ МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что в районе 6-го километра развилки Туманный - Териберка перевернулся на бок вездеход, в котором находилось 11 туристов, следовавших по маршруту Териберка - Мурманск.
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"По предварительной информации, пострадавших нет, детей нет, розлив топлива отсутствует. Напомним, что движение по автодороге Кола - Серебрянские ГЭС перекрыто с 6 часов утра 27-го января из-за сильного ветра, метели и отсутствия видимости", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, к месту происшествия выдвинулись аварийно-спасательные формирования Мурманской области в составе семи человек, пяти единиц техники, из которых три снехогода и КАМАЗ повышенной проходимости. До прибытия спасателей вездеход был поставлен на гусеницы с помощью другого вездехода и продолжил движение самостоятельно и выехал на безопасный участок дороги.
Село Териберка находится в 120 километрах от Мурманска. Последние 40 километров до села – опасный участок, который в зимнее время часто переметает, дорогу приходится закрывать из-за нулевой видимости. Однако некоторых туристов не останавливает даже риск оказаться в снежном плену.
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ПроисшествияАвтоМурманскМурманская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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