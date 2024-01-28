https://ria.ru/20240128/vengriya-1924003605.html
"Будет больно". На Украине выступили с заявлением в адрес Венгрии
"Будет больно". На Украине выступили с заявлением в адрес Венгрии - РИА Новости, 28.01.2024
"Будет больно". На Украине выступили с заявлением в адрес Венгрии
ВСУ "должны стать сильнее", чтобы политики из соседних стран не предъявляли территориальные претензии Украине, заявил киевский политолог Тарас Загородний в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:03
2024-01-28T18:03
2024-01-28T18:03
политика
украина
венгрия
будапешт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. ВСУ "должны стать сильнее", чтобы политики из соседних стран не предъявляли территориальные претензии Украине, заявил киевский политолог Тарас Загородний в эфире YouTube-канала "Прямой" в ответ на просьбу прокомментировать слова лидера венгерской крайне правой партии "Наша Родина" о Закарпатье."Чем сильнее будет наша армия, тем меньше будет плохих мыслей у разных политиков, в том числе венгерских. Они будут понимать, что станет больно, если они и дальше будут так думать", — заявил эксперт.Ранее лидер правой венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может перейти под контроль Будапешта после краха Украины в конфликте с Россией.Закарпатье входило в состав Австро-Венгерской империи. После распада монархии Габсбургов в результате Первой мировой войны оно отошло к Чехословакии. С 1939 года часть этой территории принадлежала Венгрии, однако после разгрома гитлеровской Германии в Москве подписали соглашение о вхождении области в состав Украинской ССР.
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923994833.html
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политика, украина, венгрия, будапешт, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Венгрия, Будапешт, Вооруженные силы Украины
"Будет больно". На Украине выступили с заявлением в адрес Венгрии
Киевский эксперт Загородний: Венгрии будет больно из-за претензий на Закарпатье