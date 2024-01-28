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Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке" - РИА Новости, 28.01.2024
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20:12 28.01.2024 (обновлено: 21:57 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/vecherinka-1924020571.html
Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке"
Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке" - РИА Новости, 28.01.2024
Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке"
Режиссер Никита Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал Владимиру Путину о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T20:12
2024-01-28T21:57
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никита михалков
анастасия ивлеева
ксения собчак
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общественная наблюдательная комиссия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал Владимиру Путину о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор".Ранее эту информацию опубликовала в Telegram блогер Ксения Собчак. Она сослалась на два источника, которые сообщили ей об этом "уверенно и с подробностями".&quot;В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе &quot;Мутабор&quot;, в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать&quot;, — написал Михалков в Telegram-канале &quot;Бесогон&quot;.В конце декабря в столичном клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка с дресс-кодом "почти без одежды". Ее гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем возмутили общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
https://ria.ru/20240116/bilan-1921687672.html
https://ria.ru/20240123/isk-1923043508.html
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россия, никита михалков, анастасия ивлеева, ксения собчак, владимир путин, общественная наблюдательная комиссия, telegram, москва
Россия, Никита Михалков, Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак, Владимир Путин, Общественная наблюдательная комиссия, Telegram, Москва
Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке"

Михалков опроверг слухи о том, что якобы он рассказал Путину о "голой вечеринке"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал Владимиру Путину о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор".
Ранее эту информацию опубликовала в Telegram блогер Ксения Собчак. Она сослалась на два источника, которые сообщили ей об этом "уверенно и с подробностями".
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«

"В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать", — написал Михалков в Telegram-канале "Бесогон".

В конце декабря в столичном клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка с дресс-кодом "почти без одежды". Ее гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем возмутили общественность.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
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Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
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РоссияНикита МихалковАнастасия ИвлееваКсения СобчакВладимир ПутинОбщественная наблюдательная комиссияTelegramМосква
 
 
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