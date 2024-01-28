https://ria.ru/20240128/vecherinka-1924020571.html

Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке"

Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке" - РИА Новости, 28.01.2024

Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке"

Режиссер Никита Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал Владимиру Путину о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T20:12

2024-01-28T20:12

2024-01-28T21:57

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал Владимиру Путину о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор".Ранее эту информацию опубликовала в Telegram блогер Ксения Собчак. Она сослалась на два источника, которые сообщили ей об этом "уверенно и с подробностями"."В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать", — написал Михалков в Telegram-канале "Бесогон".В конце декабря в столичном клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка с дресс-кодом "почти без одежды". Ее гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем возмутили общественность.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.

https://ria.ru/20240116/bilan-1921687672.html

https://ria.ru/20240123/isk-1923043508.html

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россия, никита михалков, анастасия ивлеева, ксения собчак, владимир путин, общественная наблюдательная комиссия, telegram, москва