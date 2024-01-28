Михалков заявил, что не рассказывал Путину о "голой вечеринке"
Михалков опроверг слухи о том, что якобы он рассказал Путину о "голой вечеринке"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков
Президент Московского международного кинофестиваля, режиссер Никита Михалков . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Режиссер Никита Михалков опроверг сообщения о том, что якобы он рассказал Владимиру Путину о "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор".
Ранее эту информацию опубликовала в Telegram блогер Ксения Собчак. Она сослалась на два источника, которые сообщили ей об этом "уверенно и с подробностями".
«
"В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе "Мутабор", в котором вы тоже имели бесстрашие участвовать", — написал Михалков в Telegram-канале "Бесогон".
В конце декабря в столичном клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка с дресс-кодом "почти без одежды". Ее гостями стали в том числе знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости выкладывали фото в соцсетях, чем возмутили общественность.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
Лефортовский районный суд оштрафовал блогера на сто тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка".
Рэпера Vacío (Николай Васильев), который ходил на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*, а затем арестовали еще на десять суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после задержания его отвезли в военкомат, где вручили повестку.