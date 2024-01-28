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На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста
На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста - РИА Новости, 28.01.2024
На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста
Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв холокоста на памятной выставке в Лейпциге, сообщила полиция немецкой федеральной земли Саксония. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:24
2024-01-28T16:24
2024-01-28T17:53
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв холокоста на памятной выставке в Лейпциге, сообщила полиция немецкой федеральной земли Саксония."Неизвестные повредили шесть изображений на выставке в память холокоста на Вилли-Брандт-Плац, используя зеленый и черный маркеры. На изображениях были фотопортреты жертв холокоста", — указали в отчете ведомства.Ущерб оценили в 1500 евро, полиция начала расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни и нанесении имущественного ущерба.Кроме того, похожие правонарушения также зафиксировали в районе городского вокзала.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лейпциг, саксония
В мире, Лейпциг, Саксония
На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста
На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали маркерами портреты жертв холокоста
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв холокоста на памятной выставке в Лейпциге, сообщила полиция немецкой федеральной земли Саксония.
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"Неизвестные повредили шесть изображений на выставке в память холокоста на Вилли-Брандт-Плац, используя зеленый и черный маркеры. На изображениях были фотопортреты жертв холокоста", — указали в отчете ведомства.
Ущерб оценили в 1500 евро, полиция начала расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни и нанесении имущественного ущерба.
Кроме того, похожие правонарушения также зафиксировали в районе городского вокзала.
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