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На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста - РИА Новости, 28.01.2024
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16:24 28.01.2024 (обновлено: 17:53 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/vandaly-1923991102.html
На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста
На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста - РИА Новости, 28.01.2024
На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста
Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв холокоста на памятной выставке в Лейпциге, сообщила полиция немецкой федеральной земли Саксония. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:24
2024-01-28T17:53
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв холокоста на памятной выставке в Лейпциге, сообщила полиция немецкой федеральной земли Саксония.&quot;Неизвестные повредили шесть изображений на выставке в память холокоста на Вилли-Брандт-Плац, используя зеленый и черный маркеры. На изображениях были фотопортреты жертв холокоста&quot;, — указали в отчете ведомства.Ущерб оценили в 1500 евро, полиция начала расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни и нанесении имущественного ущерба.Кроме того, похожие правонарушения также зафиксировали в районе городского вокзала.
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в мире, лейпциг, саксония
В мире, Лейпциг, Саксония
На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста

На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали маркерами портреты жертв холокоста

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв холокоста на памятной выставке в Лейпциге, сообщила полиция немецкой федеральной земли Саксония.
«

"Неизвестные повредили шесть изображений на выставке в память холокоста на Вилли-Брандт-Плац, используя зеленый и черный маркеры. На изображениях были фотопортреты жертв холокоста", — указали в отчете ведомства.

Ущерб оценили в 1500 евро, полиция начала расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни и нанесении имущественного ущерба.
Кроме того, похожие правонарушения также зафиксировали в районе городского вокзала.
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