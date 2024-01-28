https://ria.ru/20240128/vandaly-1923991102.html

На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста

На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста - РИА Новости, 28.01.2024

На выставке в Лейпциге вандалы разрисовали портреты жертв холокоста

Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв холокоста на памятной выставке в Лейпциге, сообщила полиция немецкой федеральной земли Саксония. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:24

2024-01-28T16:24

2024-01-28T17:53

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Неизвестные разрисовали маркерами портреты жертв холокоста на памятной выставке в Лейпциге, сообщила полиция немецкой федеральной земли Саксония."Неизвестные повредили шесть изображений на выставке в память холокоста на Вилли-Брандт-Плац, используя зеленый и черный маркеры. На изображениях были фотопортреты жертв холокоста", — указали в отчете ведомства.Ущерб оценили в 1500 евро, полиция начала расследование по подозрению в разжигании межнациональной розни и нанесении имущественного ущерба.Кроме того, похожие правонарушения также зафиксировали в районе городского вокзала.

https://ria.ru/20231109/ekoaktivisty-1907978487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лейпциг, саксония