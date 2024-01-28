https://ria.ru/20240128/uprek-1924011085.html

Лукашенко упрекнул Украину и Прибалтику в поиске "за морями лучшей жизни"

Лукашенко упрекнул Украину и Прибалтику в поиске "за морями лучшей жизни" - РИА Новости, 28.01.2024

Лукашенко упрекнул Украину и Прибалтику в поиске "за морями лучшей жизни"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в попытках искать "за морями лучшей жизни" и рассказал на примере Минска о... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T18:52

2024-01-28T18:52

2024-01-28T19:25

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белоруссия

украина

владимир путин

александр лукашенко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в попытках искать "за морями лучшей жизни" и рассказал на примере Минска о преимуществах сотрудничества с Россией. Лукашенко в воскресенье встречается с российским президентом Владимиром Путиным в Петербурге. "А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, вместе победили в этой страшной войне (Великой Отечественной – ред.), давайте двигаться в этом направлении… Нет, не хочется (этим странам – ред.) – ищут за морями лучшей жизни", - сказал Лукашенко на встрече. Президент Белоруссии напомнил, что "в Советском союзе никто ничего не делил". "Мы рады, что (Белоруссия и Россия – ред.) не разошлись. И в Антарктике общее дело делаем… И я подумал, какая (еще – ред.) страна могла бы предоставить такие возможности такой стране, как Беларусь? Мы в России не видим никаких проблем, если в России что-то есть, - а у России много чего есть, - пожалуйста, приходите, работайте, давайте вместе, действуйте, берите, зарабатывайте. Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.Лукашенко отметил, что в ходе рабочего визита в Россию провел с российским коллегой важные для белорусов и россиян мероприятия. Говоря о прошедших в субботу мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, белорусский президент заметил, что "неплохо было бы, чтобы рядом (с лидерами Белоруссии и России - ред.) стоял кто-то из Украины, ведь три славянских народа пострадали"."Но это их выбор, что делать, у них другой курс. Но, думаю, что они вернутся к нам, - деваться некуда", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html

https://ria.ru/20240128/peregovory-1923937558.html

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россия, белоруссия, украина, владимир путин, александр лукашенко