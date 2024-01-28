Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко упрекнул Украину и Прибалтику в поиске "за морями лучшей жизни" - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 28.01.2024 (обновлено: 19:25 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/uprek-1924011085.html
Лукашенко упрекнул Украину и Прибалтику в поиске "за морями лучшей жизни"
Лукашенко упрекнул Украину и Прибалтику в поиске "за морями лучшей жизни" - РИА Новости, 28.01.2024
Лукашенко упрекнул Украину и Прибалтику в поиске "за морями лучшей жизни"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в попытках искать "за морями лучшей жизни" и рассказал на примере Минска о... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T18:52
2024-01-28T19:25
россия
белоруссия
украина
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в попытках искать "за морями лучшей жизни" и рассказал на примере Минска о преимуществах сотрудничества с Россией. Лукашенко в воскресенье встречается с российским президентом Владимиром Путиным в Петербурге. "А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, вместе победили в этой страшной войне (Великой Отечественной – ред.), давайте двигаться в этом направлении… Нет, не хочется (этим странам – ред.) – ищут за морями лучшей жизни", - сказал Лукашенко на встрече. Президент Белоруссии напомнил, что "в Советском союзе никто ничего не делил". "Мы рады, что (Белоруссия и Россия – ред.) не разошлись. И в Антарктике общее дело делаем… И я подумал, какая (еще – ред.) страна могла бы предоставить такие возможности такой стране, как Беларусь? Мы в России не видим никаких проблем, если в России что-то есть, - а у России много чего есть, - пожалуйста, приходите, работайте, давайте вместе, действуйте, берите, зарабатывайте. Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси", - подчеркнул Лукашенко. Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.Лукашенко отметил, что в ходе рабочего визита в Россию провел с российским коллегой важные для белорусов и россиян мероприятия. Говоря о прошедших в субботу мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, белорусский президент заметил, что "неплохо было бы, чтобы рядом (с лидерами Белоруссии и России - ред.) стоял кто-то из Украины, ведь три славянских народа пострадали"."Но это их выбор, что делать, у них другой курс. Но, думаю, что они вернутся к нам, - деваться некуда", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20240128/putin-1924005145.html
https://ria.ru/20240128/peregovory-1923937558.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, украина, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Лукашенко упрекнул Украину и Прибалтику в поиске "за морями лучшей жизни"

Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в поиске "за морями лучшей жизни"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Украину и страны Балтии в попытках искать "за морями лучшей жизни" и рассказал на примере Минска о преимуществах сотрудничества с Россией.
Лукашенко в воскресенье встречается с российским президентом Владимиром Путиным в Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ситуации в зоне спецоперации
Вчера, 18:13
«
"А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий, вместе победили в этой страшной войне (Великой Отечественной – ред.), давайте двигаться в этом направлении… Нет, не хочется (этим странам – ред.) – ищут за морями лучшей жизни", - сказал Лукашенко на встрече.
Президент Белоруссии напомнил, что "в Советском союзе никто ничего не делил".
«
"Мы рады, что (Белоруссия и Россия – ред.) не разошлись. И в Антарктике общее дело делаем… И я подумал, какая (еще – ред.) страна могла бы предоставить такие возможности такой стране, как Беларусь? Мы в России не видим никаких проблем, если в России что-то есть, - а у России много чего есть, - пожалуйста, приходите, работайте, давайте вместе, действуйте, берите, зарабатывайте. Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.
Он выразил мнение, что в будущем Украина вернется к сотрудничеству с Россией и Белоруссией.
Лукашенко отметил, что в ходе рабочего визита в Россию провел с российским коллегой важные для белорусов и россиян мероприятия. Говоря о прошедших в субботу мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, белорусский президент заметил, что "неплохо было бы, чтобы рядом (с лидерами Белоруссии и России - ред.) стоял кто-то из Украины, ведь три славянских народа пострадали".
«
"Но это их выбор, что делать, у них другой курс. Но, думаю, что они вернутся к нам, - деваться некуда", - подчеркнул Лукашенко.
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция
Вчера, 18:03
 
РоссияБелоруссияУкраинаВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала