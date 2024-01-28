https://ria.ru/20240128/ukraina-1924025794.html

Его больше нет. Генерал ВСУ сделал шокирующее признание после ударов ВКС

Его больше нет. Генерал ВСУ сделал шокирующее признание после ударов ВКС - РИА Новости, 28.01.2024

Его больше нет. Генерал ВСУ сделал шокирующее признание после ударов ВКС

Украинский военно-промышленный комплекс мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря прошлого года, заявил отставной генерал... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:14

2024-01-28T21:14

2024-01-28T21:14

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сергей кривонос

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Украинский военно-промышленный комплекс мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря прошлого года, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Оружие (дальнего действия. — Прим. ред.) у нас было, и до 29 декабря мы были способны его производить", — сказал офицер в ответ на вопрос о том, могут ли ВСУ атаковать территорию России.Он уточнил, что по месту, где Украина создавала ракетные вооружения, был нанесен удар. При этом, по словам Кривоноса, он интересовался у сотрудников киевского конструкторского бюро "Луч", заводит ли СБУ уголовные дела на тех, кто допустил "утечку информации" по ключевым заводам ВПК республики. На этот вопрос ему дали отрицательный ответ."Никаких нарушений нет, уголовных дел тоже нет", — возмутился он.Кривонос 29 декабря сообщал, что после российских ракетных ударов Киев лишился "одного из самых мощных" предприятий.В конце декабря Министерство обороны России сообщило, что армия нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по стратегическим целям противника, в числе которых ВПК, военные аэродромы, арсеналы и места размещения военных. Все они были уничтожены, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923994833.html

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политика, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, служба безопасности украины