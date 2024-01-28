https://ria.ru/20240128/ukraina-1923997843.html

Азаров рассказал, что послужило триггером для госпереворота на Украине

Азаров рассказал, что послужило триггером для госпереворота на Украине - РИА Новости, 28.01.2024

Азаров рассказал, что послужило триггером для госпереворота на Украине

Отставка правительства на Украине в 2014 году послужила триггером для осуществления государственного переворота в стране, что привело к потере территорий,... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:13

2024-01-28T17:13

2024-01-28T17:13

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Отставка правительства на Украине в 2014 году послужила триггером для осуществления государственного переворота в стране, что привело к потере территорий, повышению тарифов, девальвации гривны, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. 28 января 2014 года премьер-министр Украины Николай Азаров подал в отставку "с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, ради мирного урегулирования конфликта" на Украине. Президент Виктор Янукович предлагал кресло премьера главе крупнейшей оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсению Яценюку, но тот отказался. "Отставка 28 января 2014 года правительства, которое я возглавлял, послужила триггером для осуществления государственного переворота. Ведь отставка подавалась тогда, как условие для урегулирования политического конфликта, для прекращения противостояния власти и оппозиции, переход к мирному процессу. Всем известно, какими тяжелыми последствиями обернулся этот переворот для Украины", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. В качестве примера Азаров привел потери Украиной Крыма, Донбасса, который являлся основой экономического суверенитета. За это время, по словам экс-премьера, из страны уехали 25 миллионов человек, стоимость продуктов и тарифы выросли в 10-15 раз, произошла девальвация гривны к доллару в пять раз, сохранились низкие зарплаты, перестала развиваться промышленность. "Украина потеряла мир, спокойствие, макроэкономическую стабильность, политическую стабильность… громадные территории… Кто выиграл от этого конфликта? Однозначно – Украина проиграла. Выиграли только западные кураторы этих событий. Что надо сделать, чтобы восстановить нормальное развитие Украины и ее народа? Надо заменить власть. Привести к власти тех политиков, которые обеспечат проведение политики в интересах народа", - подчеркнул Азаров. В конце ноября 2013 года, главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС, 1 декабря в ответ на жесткий разгон митинга за евроинтеграцию спецподразделением МВД "Беркут", в Киеве начались массовые беспорядки, протестующие захватили здание мэрии столицы. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Ранее Путин заявил, что весь сегодняшний киевский режим основан на преступлениях, которые совершает ежедневно, в том числе, и в отношении своих собственных граждан. Российский лидер также отмечал, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240128/dostup-1923972142.html

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https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, николай азаров (политик), владимир путин, виктор янукович, партия "батькивщина"