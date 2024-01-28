https://ria.ru/20240128/ukraina-1923997024.html

ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл

ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл - РИА Новости, 28.01.2024

ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл

Украинские войска бросили своих раненых при отводе в тыловые районы полевого пункта оказания медицинской помощи на купянском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T17:08

2024-01-28T17:08

2024-01-28T17:08

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска бросили своих раненых при отводе в тыловые районы полевого пункта оказания медицинской помощи на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ. "Были военнослужащие в полевом медпункте противника, где им оказывали помощь, потом ВСУ отошли с этих позиций и данный пункт отвели. А раненных бросили. Нам пришлось эвакуировать", - рассказал российский военнослужащий.

https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины