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ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923997024.html
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл - РИА Новости, 28.01.2024
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
Украинские войска бросили своих раненых при отводе в тыловые районы полевого пункта оказания медицинской помощи на купянском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:08
2024-01-28T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска бросили своих раненых при отводе в тыловые районы полевого пункта оказания медицинской помощи на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ. "Были военнослужащие в полевом медпункте противника, где им оказывали помощь, потом ВСУ отошли с этих позиций и данный пункт отвели. А раненных бросили. Нам пришлось эвакуировать", - рассказал российский военнослужащий.
https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html
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Дарья Буймова
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в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл

ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл на Купянском участке

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска бросили своих раненых при отводе в тыловые районы полевого пункта оказания медицинской помощи на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ.
"Были военнослужащие в полевом медпункте противника, где им оказывали помощь, потом ВСУ отошли с этих позиций и данный пункт отвели. А раненных бросили. Нам пришлось эвакуировать", - рассказал российский военнослужащий.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
"Нас бросили". ВСУ забили тревогу из-за ситуации на передовой
6 декабря 2023, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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