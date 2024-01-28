https://ria.ru/20240128/ukraina-1923997024.html
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл - РИА Новости, 28.01.2024
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
Украинские войска бросили своих раненых при отводе в тыловые районы полевого пункта оказания медицинской помощи на купянском участке фронта, рассказал РИА... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T17:08
2024-01-28T17:08
2024-01-28T17:08
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска бросили своих раненых при отводе в тыловые районы полевого пункта оказания медицинской помощи на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" ВС РФ. "Были военнослужащие в полевом медпункте противника, где им оказывали помощь, потом ВСУ отошли с этих позиций и данный пункт отвели. А раненных бросили. Нам пришлось эвакуировать", - рассказал российский военнослужащий.
https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл
ВСУ бросили раненых при отводе полевого госпиталя в тыл на Купянском участке