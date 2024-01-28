https://ria.ru/20240128/ukraina-1923994833.html

Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев

Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев - РИА Новости, 28.01.2024

Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев

Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22, сообщает YouTube-канал Military TV. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T16:50

2024-01-28T16:50

2024-01-28T17:11

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22, сообщает YouTube-канал Military TV."Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22. Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22", — отмечается в сообщении.Уточняется, что модернизированная в 2016 году версия ракеты движется с очень большой скоростью в 4,6 Маха и наносит удары с неожиданной траектории, что становится сюрпризом для противника. Как подчеркивают западные аналитики, встреча с X-22 стала настоящим испытанием для противовоздушной обороны Киева.Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО не может перехватить ракеты X-22. По его словам, российские войска используют прием быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого снаряды часто не может выявить система ПВО.

https://ria.ru/20240128/ukraina-1923987690.html

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политика, россия, украина, вооруженные силы украины