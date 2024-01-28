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Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев - РИА Новости, 28.01.2024
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16:50 28.01.2024 (обновлено: 17:11 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923994833.html
Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев
Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев - РИА Новости, 28.01.2024
Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев
Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22, сообщает YouTube-канал Military TV. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T16:50
2024-01-28T17:11
политика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22, сообщает YouTube-канал Military TV."Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22. Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22", — отмечается в сообщении.Уточняется, что модернизированная в 2016 году версия ракеты движется с очень большой скоростью в 4,6 Маха и наносит удары с неожиданной траектории, что становится сюрпризом для противника. Как подчеркивают западные аналитики, встреча с X-22 стала настоящим испытанием для противовоздушной обороны Киева.Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО не может перехватить ракеты X-22. По его словам, российские войска используют прием быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого снаряды часто не может выявить система ПВО.
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев

Military TV: российскую ракету X-22 не перехватила ни одна система ПВО Киева

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Западные системы ПВО, поставленные Украине, не смогли перехватить ни одну российскую ракету X-22, сообщает YouTube-канал Military TV.
«
"Украинские силы ПВО по-настоящему боятся X-22. Несмотря на то, что Киев получил западную военную помощь в виде зенитных установок SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, украинские власти сообщают, что эти системы не могут противостоять угрозам со стороны X-22", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что модернизированная в 2016 году версия ракеты движется с очень большой скоростью в 4,6 Маха и наносит удары с неожиданной траектории, что становится сюрпризом для противника. Как подчеркивают западные аналитики, встреча с X-22 стала настоящим испытанием для противовоздушной обороны Киева.
Ранее советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская ПВО не может перехватить ракеты X-22. По его словам, российские войска используют прием быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого снаряды часто не может выявить система ПВО.
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