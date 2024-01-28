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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 28.01.2024
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14:21 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923972469.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 28.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T14:21
2024-01-28T14:21
в мире
днепропетровск
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. "В Днепропетровске прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240128/trevoga-1923965525.html
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днепропетровск
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в мире, днепропетровск, украина, николаевская область
В мире, Днепропетровск, Украина, Николаевская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

СМИ: взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина.
"В Днепропетровске прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 13:41
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
В Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар
7 августа 2023, 08:42
 
В миреДнепропетровскУкраинаНиколаевская область
 
 
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