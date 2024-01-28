https://ria.ru/20240128/ukraina-1923972469.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 28.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:21

2024-01-28T14:21

2024-01-28T14:21

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина. "В Днепропетровске прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240128/trevoga-1923965525.html

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888548387.html

днепропетровск

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Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, украина, николаевская область