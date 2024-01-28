https://ria.ru/20240128/ukraina-1923956688.html
Украинские власти сообщили о ликвидации пожара на заводе в Кременчуге
Украинские власти сообщили о ликвидации пожара на заводе в Кременчуге - РИА Новости, 28.01.2024
Украинские власти сообщили о ликвидации пожара на заводе в Кременчуге
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил о ликвидации пожара на промышленном объекте в Кременчуге, который начался в субботу... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:32
2024-01-28T12:32
2024-01-28T12:32
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил о ликвидации пожара на промышленном объекте в Кременчуге, который начался в субботу вечером после взрывов. Пронин накануне вечером сообщал, что в Кременчуге Полтавской области после взрывов был поврежден промышленный объект, начался пожар. "Пожар на промышленном объекте ликвидирован. Более полутора сотен спасателей тушили огонь на площади более 1000 квадратных метров. Привлекали около 50 единиц техники", - написал Пронин в своем Telegram-канале. Он добавил, что для ликвидации пожара привлекались специалисты из других областей. В субботу вечером в одиннадцати областях Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кременчуге, Полтаве и Харькове.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, кременчуг, полтавская область, украина
В мире, Кременчуг, Полтавская область, Украина
Украинские власти сообщили о ликвидации пожара на заводе в Кременчуге
Украинские власти сообщили о ликвидации пожара на промобъекте в Кременчуге
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщил о ликвидации пожара на промышленном объекте в Кременчуге, который начался в субботу вечером после взрывов.
Пронин накануне вечером сообщал, что в Кременчуге Полтавской области
после взрывов был поврежден промышленный объект, начался пожар.
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"Пожар на промышленном объекте ликвидирован. Более полутора сотен спасателей тушили огонь на площади более 1000 квадратных метров. Привлекали около 50 единиц техники", - написал Пронин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что для ликвидации пожара привлекались специалисты из других областей.
В субботу вечером в одиннадцати областях Украины
была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кременчуге, Полтаве
и Харькове
.
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