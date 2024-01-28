https://ria.ru/20240128/ukraina-1923926020.html

Главком ВМС Украины заявил о желании принять списанные в Британии корабли

Главком ВМС Украины заявил о желании принять списанные в Британии корабли - РИА Новости, 28.01.2024

Главком ВМС Украины заявил о желании принять списанные в Британии корабли

Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что украинский флот с радостью бы принял два... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T03:24

2024-01-28T03:24

2024-01-28T05:42

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что украинский флот с радостью бы принял два британских военных корабля, которые Королевскому флоту, возможно, придется досрочно списать из-за нехватки моряков. Газета Telegraph ранее сообщала, что Британия вынуждена списать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Отмечалось, что в этом году будут списаны фрегаты HMS Argyll и недавно отремонтированный HMS Westminster. Суда, как писала газета, утилизируют или продадут союзникам. Экипажи кораблей в свою очередь направят обслуживать фрегаты Type 26, которые должны заменить эксплуатирующиеся военно-морскими силами Британии противолодочные корабли Type 23. "Конечно, ВМС нужны боевые корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам (Украины - ред.), мы будем очень рады", - заявил Неижпапа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240128/udar-1923924523.html

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923876616.html

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в мире, украина, россия, сша, алексей неижпапа, сергей лавров, нато, великобритания