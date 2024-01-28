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СБУ начала обыски у чиновников Минобороны Украины - РИА Новости, 28.01.2024
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00:53 28.01.2024 (обновлено: 06:20 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/ukraina-1923916831.html
СБУ начала обыски у чиновников Минобороны Украины
СБУ начала обыски у чиновников Минобороны Украины - РИА Новости, 28.01.2024
СБУ начала обыски у чиновников Минобороны Украины
СБУ начала обыски у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", передает Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T00:53
2024-01-28T06:20
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. СБУ начала обыски у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", передает Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление службы безопасности."СБУ подтвердила обыски у чиновников минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) на закупках снарядов", — говорится в публикации.Как заявляет СБУ, "документирование преступления" происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова. По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний."Деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ", — уточняется в заявлении.Подчеркивается также, что в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов у "Львовского арсенала". Затем министерство перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом."После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда, а полученные средства вывела в "тень", переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальные суммы от минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков", — утверждает издание.Добавляется, что силовики арестовали похищенные средства и решают вопрос их возвращения в страну.Среди подозреваемых — бывший и нынешний руководители департамента военно-технической политики министерства обороны Украины, руководитель и коммерческий директор фирмы "Львовский арсенал", а также представитель иностранной компании. По данным издания, одного из подозреваемых задержали при попытке покинуть страну, его арестовали. Следствие определяет меру пресечения для остальных фигурантов дела, им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.Минобороны Украины еще 26 января сообщило, что выиграло суд по делу компании "Львовский арсенал", не выполнившей госзаказ о поставке крупной партии минометных выстрелов для ВСУ на более чем 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллионов долларов).При этом сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде месяца говорил, что ведомство разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ.Служба безопасности Украины 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Еще ранее в этом году глава украинского национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сетовал, что чиновники-коррупционеры уходят от наказания из-за давления на судей. По его словам, сейчас в стране, скорее, есть безнаказанность за коррупцию, чем наличие неотвратимости наказания.Проблемы с военной помощьюАмериканский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в Штатах не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, и указал, что коррупция в Киеве вышла из-под контроля. При этом ранее появился доклад контрольного управления Министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за снабжением Украины оружием, а более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными. В документе подчеркивалось, что без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж оружия или перенаправления его в третьи страны.Доклад обнародовали на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о новых военных поставках для Киева. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.В январе дискуссии продолжились, но пока не принесли ощутимых результатов. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы и оспаривает необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби тем временем заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
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в мире, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, рустем умеров
В мире, Служба безопасности Украины, Украина, Вооруженные силы Украины, Рустем Умеров
СБУ начала обыски у чиновников Минобороны Украины

"Страна.ua": СБУ ведет обыски у чиновников МО из-за хищений на 1,5 млрд гривен

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. СБУ начала обыски у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал", передает Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление службы безопасности.
«
"СБУ подтвердила обыски у чиновников минобороны и менеджеров "Львовского арсенала". По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) на закупках снарядов", — говорится в публикации.
Как заявляет СБУ, "документирование преступления" происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова. По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний.
"Деньги "осваивались" на закупке 100 тысяч минометных выстрелов для ВСУ", — уточняется в заявлении.
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Подчеркивается также, что в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов у "Львовского арсенала". Затем министерство перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.
«
"После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину. Однако та не отправила ни одного артснаряда, а полученные средства вывела в "тень", переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах. Остальные суммы от минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков", — утверждает издание.
Добавляется, что силовики арестовали похищенные средства и решают вопрос их возвращения в страну.
Среди подозреваемых — бывший и нынешний руководители департамента военно-технической политики министерства обороны Украины, руководитель и коммерческий директор фирмы "Львовский арсенал", а также представитель иностранной компании. По данным издания, одного из подозреваемых задержали при попытке покинуть страну, его арестовали. Следствие определяет меру пресечения для остальных фигурантов дела, им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
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Минобороны Украины еще 26 января сообщило, что выиграло суд по делу компании "Львовский арсенал", не выполнившей госзаказ о поставке крупной партии минометных выстрелов для ВСУ на более чем 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллионов долларов).
При этом сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны Виталий Половенко в первой декаде месяца говорил, что ведомство разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ.
Служба безопасности Украины 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Еще ранее в этом году глава украинского национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сетовал, что чиновники-коррупционеры уходят от наказания из-за давления на судей. По его словам, сейчас в стране, скорее, есть безнаказанность за коррупцию, чем наличие неотвратимости наказания.
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Проблемы с военной помощью

Американский сенатор Джей Ди Вэнс ранее заявил, что в Штатах не знают, на что пошли деньги, выделяемые для Украины, и указал, что коррупция в Киеве вышла из-под контроля. При этом ранее появился доклад контрольного управления Министерства обороны США, согласно которому Пентагон должным образом не осуществлял надзор за снабжением Украины оружием, а более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными. В документе подчеркивалось, что без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж оружия или перенаправления его в третьи страны.
Доклад обнародовали на фоне попыток администрации США найти компромисс с республиканцами о новых военных поставках для Киева. В конце прошлого года конгресс отказал президенту Джо Байдену в запрошенном им пакете зарубежной помощи на 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине.
В январе дискуссии продолжились, но пока не принесли ощутимых результатов. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране южной границы и оспаривает необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.
Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби тем временем заявил, что помощь США Киеву прекратилась до одобрения конгрессом запроса на новые средства.
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