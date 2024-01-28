https://ria.ru/20240128/ukraina-1923698699.html

Киев такого не ждал. Запад меняет подход к поддержке Украины

Киев такого не ждал. Запад меняет подход к поддержке Украины - РИА Новости, 28.01.2024

Киев такого не ждал. Запад меняет подход к поддержке Украины

Германия не желает помогать Киеву в одиночку, а Польша не готова снабжать ВСУ безвозмездно. Падение боеспособности украинской армии обеспокоило США, и поставки... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T08:00

2024-01-28T08:00

2024-01-28T08:01

украина

европа

киев

дональд туск

владимир зеленский

роберт фицо

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Германия не желает помогать Киеву в одиночку, а Польша не готова снабжать ВСУ безвозмездно. Падение боеспособности украинской армии обеспокоило США, и поставки оттуда пока не возобновили. Союзническая стратегия Запада оказалась под вопросом.Помощь в кредитМинистр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Берлин не собирается делать для Киева больше, чем другие. Хотя в Германии нарастили военное производство, этого все равно не хватит. Нужно усилить помощь всех союзников, подчеркнул он.После встречи с Дональдом Туском Зеленский сообщил: польские поставки отныне — в кредит. Бесплатно больше не получится. "Будем искать совместное финансирование, использовать разные коммерческие возможности", — подтвердил Туск.А американские сенаторы до сих пор не договорились. Лидер демократов в сенате Чак Шумер отметил, что добиться двухпартийного соглашения "очень сложно", но переговоры "продолжают продвигаться".Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби предупредил: следующие несколько месяцев для Киева — "критические". Если конгресс не выделит финансирование, возможны "катастрофические последствия". На 18-й встрече в формате Рамштайн США так и не предложили ничего конкретного.Боеприпасы на исходеСпикер Министерства обороны США Пэт Райдер выразил обеспокоенность тем, что Киеву приходится экономить на ракетах для ПВО. По его мнению, перспектива поражения ВСУ на поле боя вполне реальна.Помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер рассказала конгрессу, что из-за приостановки американской помощи ВСУ не хватает боеприпасов, из-за чего украинцы "чувствуют себя скованными". Она сослалась на отчеты киевских властей.Западные СМИ пишут, что Украина потеряла преимущество в "войне дронов". Отмечают, что у ВСУ больше нет беспилотников, способных сравниться с российскими "Орланом" и "Ланцетом". Выполнять задачи на 100% невозможно.Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что неудачи ВСУ не могут служить оправданием сокращения помощи. И заверил: Украина не согласится на переговоры, даже если лишится западного оружия."Каковы расчеты тех, кто хотят отказать Украине в финансовой и военной поддержке? Возможно, в том, что, если они это сделают, Украина поймет: пришло время сделать уступки России и начать переговоры", — сказал он. Это, по его словам, совершенно исключено. Период сокращенияНам надоело оказывать огромную помощь Киеву, притом что это ведет лишь к нищете и гибели людей, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха. Премьер Роберт Фицо, посетивший недавно Украину, подтвердил: Братислава отказывается поставлять оружие. Только гуманитарку.Накануне визита в Киев главы венгерского МИД Петера Сийярто посольство получило анонимную угрозу на украинском языке о том, что дипломату готовят "взрывной прием", от которого не спасет даже бронепоезд. Неизвестные посоветовали ему подобрать "гроб подходящего размера" и признались, что ненавидят Венгрию. И понятно почему: Будапешт тоже считает накачивание Украины деньгами и оружием губительным. По мнению старшего преподавателя МГИМО МИД России Алексея Зудина, западная поддержка ослабела из-за того, что киевские власти не оправдывают возложенных на них надежд. Но поставки продолжатся."США не могут сейчас позволить себе бросить Украину. Там избирательная кампания. Принципиальные решения примут лишь после ее завершения и в зависимости от того, кто одержит победу. К этому придется подстраиваться и европейским странам. В данный момент — переходный период. Стремление Вашингтона переложить часть бремени по содержанию киевского режима на ЕС все очевиднее", — рассуждает эксперт."Германия согласилась передать свои старые вертолеты, — указывает политолог Александр Дудчак. — Кроме Европы и США, к поддержке Киева присоединяются и другие страны, например Эквадор. С миру по миллиарду насобирают, и этого хватит. Да и обещанные Брюсселем 50 миллиардов евро, вероятно, все-таки согласуют".Европейцы ведут себя по-разному: одни соглашаются помогать, другие увиливают, добавляет специалист. Кто-то сопротивляется из-за внутренних проблем: на власти давят недовольные избиратели. Главная интрига в том, сможет ли ЕС компенсировать все уменьшающуюся помощь из Вашингтона. Это скоро выяснится.

https://ria.ru/20240120/ukraina-1922178741.html

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, киев, дональд туск, владимир зеленский, роберт фицо, политика