https://ria.ru/20240128/udar-1924025610.html

При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мужчина

При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мужчина - РИА Новости, 28.01.2024

При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мужчина

Новая Каховка второй день подряд подвергается массированной атаке украинской армии: в результате артиллерийского удара один мирный житель погиб, еще один ранен, РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:13

2024-01-28T21:13

2024-01-28T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

андрей алексеенко

владимир сальдо

новая каховка

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новая Каховка второй день подряд подвергается массированной атаке украинской армии: в результате артиллерийского удара один мирный житель погиб, еще один ранен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Второй день подряд Новая Каховка подвергается массированной террористической атаке. С Правого берега велся минометный артиллерийский огонь по всему городу. Пострадали мирные люди в разных концах Новой Каховки. К сожалению, сегодня без жертв не обошлось. Один мужчина ранен и получает в данный момент медицинскую помощь. Другой мирный житель погиб", - написал Сальдо.Накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что украинские дроны нанесли удар по автомобилям волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре Новой Каховки. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина, сейчас её жизнь уже вне опасности.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

херсонская область

новая каховка

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Наталья Макарова

в мире, херсонская область , андрей алексеенко, владимир сальдо, новая каховка