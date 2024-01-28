https://ria.ru/20240128/udar-1924025610.html
При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мужчина
При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мужчина - РИА Новости, 28.01.2024
При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мужчина
Новая Каховка второй день подряд подвергается массированной атаке украинской армии: в результате артиллерийского удара один мирный житель погиб, еще один ранен, РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T21:13
2024-01-28T21:13
2024-01-28T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
андрей алексеенко
владимир сальдо
новая каховка
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Новая Каховка второй день подряд подвергается массированной атаке украинской армии: в результате артиллерийского удара один мирный житель погиб, еще один ранен, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Второй день подряд Новая Каховка подвергается массированной террористической атаке. С Правого берега велся минометный артиллерийский огонь по всему городу. Пострадали мирные люди в разных концах Новой Каховки. К сожалению, сегодня без жертв не обошлось. Один мужчина ранен и получает в данный момент медицинскую помощь. Другой мирный житель погиб", - написал Сальдо.Накануне глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что украинские дроны нанесли удар по автомобилям волонтеров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в центре Новой Каховки. Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина, сейчас её жизнь уже вне опасности.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , андрей алексеенко, владимир сальдо, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Владимир Сальдо, Новая Каховка
При ударе ВСУ по Новой Каховке погиб мужчина
Сальдо: при ударе ВСУ по Новой Каховке погиб один мирный житель, еще один ранен