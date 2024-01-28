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"Нанесла удар". Польский министр потребовал срочных мер из-за Украины - РИА Новости, 28.01.2024
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06:27 28.01.2024 (обновлено: 06:28 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/udar-1923931305.html
"Нанесла удар". Польский министр потребовал срочных мер из-за Украины
"Нанесла удар". Польский министр потребовал срочных мер из-за Украины - РИА Новости, 28.01.2024
"Нанесла удар". Польский министр потребовал срочных мер из-за Украины
Отмена пошлин для украинских товаров в ЕС приносит выгоду Украине в ущерб польским фермерам, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Его... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T06:27
2024-01-28T06:28
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Отмена пошлин для украинских товаров в ЕС приносит выгоду Украине в ущерб польским фермерам, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Его слова приводит портал wPolityce."Либерализация торговли, введенная в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам", — считает чиновник.Секерский рассказал, что польское правительство уже ведет переговоры с Украиной и Еврокомиссией по поводу ограничения импорта украинский товаров на европейский рынок. В исполнительном органе уже разрешили Польше выдавать лицензии на определенные объемы экспорта определенным получателям."Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран (от украинской продукции. — Прим. ред.)", — подчеркнул министр.В среду польские фермеры устроили массовую акцию протеста против наплыва товаров с Украины. Протестующие потребовали ограничить импорт украинской сельхозпродукции в ЕС и пересмотреть Общую аграрную политику блока в сторону отказа от экологических ограничений.
https://ria.ru/20240126/provokatsiya-1923552679.html
https://ria.ru/20240127/naglost-1923791768.html
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в мире, экономика, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Экономика, Украина, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия
"Нанесла удар". Польский министр потребовал срочных мер из-за Украины

Министр сельского хозяйства Секерский призвал защитить фермеров от Украины

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Отмена пошлин для украинских товаров в ЕС приносит выгоду Украине в ущерб польским фермерам, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Его слова приводит портал wPolityce.
"Либерализация торговли, введенная в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, очень выгодна для украинской экономики, но она не может наносить удар по польским фермерам", — считает чиновник.
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Секерский рассказал, что польское правительство уже ведет переговоры с Украиной и Еврокомиссией по поводу ограничения импорта украинский товаров на европейский рынок. В исполнительном органе уже разрешили Польше выдавать лицензии на определенные объемы экспорта определенным получателям.
«
"Мы считаем, что необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран (от украинской продукции. — Прим. ред.)", — подчеркнул министр.
В среду польские фермеры устроили массовую акцию протеста против наплыва товаров с Украины. Протестующие потребовали ограничить импорт украинской сельхозпродукции в ЕС и пересмотреть Общую аграрную политику блока в сторону отказа от экологических ограничений.
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