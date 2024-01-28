Последствия удара по цели на Украине попали на фото
Глава Полтавской ОВА Пронин показал последствия удара по объекту в Кременчуге
© Глава Полтавской областной военной администрации Филипп ПронинПоследствия удара по промышленному объекту в Кременчугском районе
Последствия удара по промышленному объекту в Кременчугском районе
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.
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"Продолжается ликвидация пожара <…>. Предварительно — две баллистические ракеты", — написал он.
Ранее Пронин сообщал о пожаре после поражения промышленного объекта на территории Кременчугского района. Тип объекта не уточнялся.
Накануне в одиннадцати областях Украины объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Кременчуге, Полтаве и Харькове.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.