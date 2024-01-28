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Последствия удара по цели на Украине попали на фото - РИА Новости, 28.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:24 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/udar-1923924523.html
Последствия удара по цели на Украине попали на фото
Последствия удара по цели на Украине попали на фото - РИА Новости, 28.01.2024
Последствия удара по цели на Украине попали на фото
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T02:24
2024-01-28T02:24
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе."Продолжается ликвидация пожара &lt;…&gt;. Предварительно — две баллистические ракеты", — написал он.Ранее Пронин сообщал о пожаре после поражения промышленного объекта на территории Кременчугского района. Тип объекта не уточнялся.Накануне в одиннадцати областях Украины объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Кременчуге, Полтаве и Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, украина, кременчуг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кременчуг
Последствия удара по цели на Украине попали на фото

Глава Полтавской ОВА Пронин показал последствия удара по объекту в Кременчуге

© Глава Полтавской областной военной администрации Филипп ПронинПоследствия удара по промышленному объекту в Кременчугском районе
Последствия удара по промышленному объекту в Кременчугском районе
© Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин
Последствия удара по промышленному объекту в Кременчугском районе
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе.
«
"Продолжается ликвидация пожара <…>. Предварительно — две баллистические ракеты", — написал он.
Ранее Пронин сообщал о пожаре после поражения промышленного объекта на территории Кременчугского района. Тип объекта не уточнялся.
Накануне в одиннадцати областях Украины объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Кременчуге, Полтаве и Харькове.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКременчуг
 
 
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