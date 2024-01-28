https://ria.ru/20240128/udar-1923924523.html

Последствия удара по цели на Украине попали на фото

Последствия удара по цели на Украине попали на фото - РИА Новости, 28.01.2024

Последствия удара по цели на Украине попали на фото

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T02:24

2024-01-28T02:24

2024-01-28T02:24

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с последствиями удара по промышленному объекту в Кременчугском районе."Продолжается ликвидация пожара <…>. Предварительно — две баллистические ракеты", — написал он.Ранее Пронин сообщал о пожаре после поражения промышленного объекта на территории Кременчугского района. Тип объекта не уточнялся.Накануне в одиннадцати областях Украины объявляли воздушную тревогу. СМИ сообщали о взрывах в Кременчуге, Полтаве и Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240126/vzryvy-1923784419.html

украина

кременчуг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, кременчуг