https://ria.ru/20240128/trevoga-1924025365.html
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2024
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T21:11
2024-01-28T21:11
2024-01-28T21:39
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.С 19:23 мск сигнал звучит в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. В 20:04 тревогу объявили в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской. Позже сигналы об опасности прозвучали в Киевской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой и Черкасской областях.В свою очередь, украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Кременчугском районе Полтавской области прогремели взрывы. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Киевская область, В мире, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Полтавской и еще семи украинских областях объявили воздушную тревогу