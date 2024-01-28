https://ria.ru/20240128/trevoga-1924025365.html

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2024

В девяти украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T21:11

2024-01-28T21:11

2024-01-28T21:39

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.С 19:23 мск сигнал звучит в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области. В 20:04 тревогу объявили в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской. Позже сигналы об опасности прозвучали в Киевской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой и Черкасской областях.В свою очередь, украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Кременчугском районе Полтавской области прогремели взрывы. Российская армия с 10 октября 2022 года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но, как подчеркивали в Кремле, не по жилым домам и социальной инфраструктуре. По словам Владимира Путина, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киевская область, в мире, киев, россия, вооруженные силы украины