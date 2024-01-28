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Трамп заявил, что Байден не останавливает нелегалов - РИА Новости, 28.01.2024
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01:45 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/tramp-1923921370.html
Трамп заявил, что Байден не останавливает нелегалов
Трамп заявил, что Байден не останавливает нелегалов - РИА Новости, 28.01.2024
Трамп заявил, что Байден не останавливает нелегалов
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что предложения нынешней администрации во главе с Джо Байденом по охране... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:45
2024-01-28T01:45
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что предложения нынешней администрации во главе с Джо Байденом по охране границы не помогают остановить вторжение нелегалов, а миллиарды долларов в это время отправляются Украине. "Сделка по охране границы, которую продвигает Байден, направлена не на то, чтобы остановить нелегальную миграцию, а на продолжение вторжения в Америку, пока миллиарды долларов отправляются Украине и в другие страны", - сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети. По словам Трампа, для защиты границы не нужен отдельный законопроект, а ситуация с нелегалами - это "самая большая угроза для США". В пятницу спикер палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии в стране, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в обмен на помощь Украине в нынешнем виде "обречен на провал". Запрос администрации Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО
Трамп заявил, что Байден не останавливает нелегалов

Трамп: Байден не останавливает нелегалов, но отправляет миллиарды Украине

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что предложения нынешней администрации во главе с Джо Байденом по охране границы не помогают остановить вторжение нелегалов, а миллиарды долларов в это время отправляются Украине.
«
"Сделка по охране границы, которую продвигает Байден, направлена не на то, чтобы остановить нелегальную миграцию, а на продолжение вторжения в Америку, пока миллиарды долларов отправляются Украине и в другие страны", - сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
По словам Трампа, для защиты границы не нужен отдельный законопроект, а ситуация с нелегалами - это "самая большая угроза для США".
В пятницу спикер палаты представителей США Майк Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии в стране, заявил, что проект договоренности о мерах обеспечения безопасности на южной границе страны в обмен на помощь Украине в нынешнем виде "обречен на провал".
Запрос администрации Байдена о дополнительных бюджетных ассигнованиях был направлен на Капитолийский холм почти четыре месяца назад. Он включает финансирование прежде всего для помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В совокупности на эти цели Белый дом во главе с президентом хотели бы получить около 106 миллиардов долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США
01:33
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденНАТО
 
 
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