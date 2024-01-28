https://ria.ru/20240128/tramp-1923919789.html

Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США

Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США - РИА Новости, 28.01.2024

Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:33

2024-01-28T01:33

2024-01-28T01:33

в мире

сша

невада

дональд трамп

нато

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты. "Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь. Я знаю этих людей. Я не верю, что они бы помогли", - сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.

https://ria.ru/20240128/tramp-1923917796.html

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в мире, сша, невада, дональд трамп, нато