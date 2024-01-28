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Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США - РИА Новости, 28.01.2024
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01:33 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/tramp-1923919789.html
Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США
Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США - РИА Новости, 28.01.2024
Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США
Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:33
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты. "Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь. Я знаю этих людей. Я не верю, что они бы помогли", - сказал Трамп. Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
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в мире, сша, невада, дональд трамп, нато
В мире, США, Невада, Дональд Трамп, НАТО
Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США

Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты.
"Ненавижу говорить это о НАТО, но если бы нам понадобилась их помощь, например, если бы нас атаковали, я не верю, что они бы пришли на помощь. Я знаю этих людей. Я не верю, что они бы помогли", - сказал Трамп.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе
01:02
Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
 
В миреСШАНевадаДональд ТрампНАТО
 
 
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