https://ria.ru/20240128/tramp-1923917796.html

Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе

Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе - РИА Новости, 28.01.2024

Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе

США умирают из-за ситуации на границе, заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T01:02

2024-01-28T01:02

2024-01-28T01:13

в мире

сша

техас

невада

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США умирают из-за ситуации на границе, заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада."Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было", — подчеркнул Трамп.При этом ситуация может только ухудшиться, предупредил политик."Мы ждем, что произойдет катастрофа", — заключил он. Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

https://ria.ru/20240127/tekhas-1923898155.html

https://ria.ru/20240127/trebovanie-1923798450.html

сша

техас

невада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, техас, невада, дональд трамп, джо байден