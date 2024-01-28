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Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе - РИА Новости, 28.01.2024
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01:02 28.01.2024 (обновлено: 01:13 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/tramp-1923917796.html
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе - РИА Новости, 28.01.2024
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе
США умирают из-за ситуации на границе, заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:02
2024-01-28T01:13
в мире
сша
техас
невада
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США умирают из-за ситуации на границе, заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада.&quot;Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было&quot;, — подчеркнул Трамп.При этом ситуация может только ухудшиться, предупредил политик."Мы ждем, что произойдет катастрофа", — заключил он. Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html
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в мире, сша, техас, невада, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Техас, Невада, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе

Трамп: США умирают, ситуация на границе обернется катастрофой

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США умирают из-за ситуации на границе, заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада.
«

"Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было", — подчеркнул Трамп.

При этом ситуация может только ухудшиться, предупредил политик.
"Мы ждем, что произойдет катастрофа", — заключил он.
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Вчера, 08:00

Миграционный кризис в Техасе

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
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Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
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В миреСШАТехасНевадаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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