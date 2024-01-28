https://ria.ru/20240128/tramp-1923917796.html
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе - РИА Новости, 28.01.2024
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе
США умирают из-за ситуации на границе, заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T01:02
2024-01-28T01:02
2024-01-28T01:13
в мире
сша
техас
невада
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc7f9d8beca65c56b1857f71f3566305.jpg
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США умирают из-за ситуации на границе, заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Невада."Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было", — подчеркнул Трамп.При этом ситуация может только ухудшиться, предупредил политик."Мы ждем, что произойдет катастрофа", — заключил он. Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html
https://ria.ru/20240127/tekhas-1923898155.html
https://ria.ru/20240127/trebovanie-1923798450.html
сша
техас
невада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863180860_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4ad58c08b3b55f1b976eb6c973191116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, техас, невада, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Техас, Невада, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что США умирают из-за ситуации на границе
Трамп: США умирают, ситуация на границе обернется катастрофой
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости.
США умирают из-за ситуации на границе, заявил экс-президент страны Дональд Трамп на митинге
сторонников в штате Невада.
«
"Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было", — подчеркнул Трамп.
При этом ситуация может только ухудшиться, предупредил политик.
"Мы ждем, что произойдет катастрофа", — заключил он.
Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны
Миграционный кризис в Техасе
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
Профсоюз пограничников встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом
Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса