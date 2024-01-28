https://ria.ru/20240128/telemost-1923928809.html

Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост

Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост - РИА Новости, 28.01.2024

Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост

Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T05:10

2024-01-28T05:10

2024-01-28T05:10

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уссурийск

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воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске", - заявили в оборонном ведомстве. Сообщается, что военнослужащие за долгое время увидели и пообщались с родными в режиме реального времени и поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками. "Одни успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица. В свою очередь родственники бойцов, не скрывая эмоций, передали слова поддержки и о том, что любят их и ждут дома с Победой!" - рассказали в Минобороны. Уточняется, что такие телемосты проводятся регулярно для поддержания боевого духа военнослужащих и информирования их семей.

https://ria.ru/20240128/nagrazhdenie-1923928256.html

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уссурийск, россия, воздушно-десантные войска россии, общество, вооруженные силы рф