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Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост - РИА Новости, 28.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/telemost-1923928809.html
Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост
Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост - РИА Новости, 28.01.2024
Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост
Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:10
2024-01-28T05:10
специальная военная операция на украине
уссурийск
россия
воздушно-десантные войска россии
общество
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске", - заявили в оборонном ведомстве. Сообщается, что военнослужащие за долгое время увидели и пообщались с родными в режиме реального времени и поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками. "Одни успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица. В свою очередь родственники бойцов, не скрывая эмоций, передали слова поддержки и о том, что любят их и ждут дома с Победой!" - рассказали в Минобороны. Уточняется, что такие телемосты проводятся регулярно для поддержания боевого духа военнослужащих и информирования их семей.
https://ria.ru/20240128/nagrazhdenie-1923928256.html
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уссурийск, россия, воздушно-десантные войска россии, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Уссурийск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Общество, Вооруженные силы РФ
Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост

МО: между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области Телемост
Телемост - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Телемост. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске", - заявили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что военнослужащие за долгое время увидели и пообщались с родными в режиме реального времени и поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками.
"Одни успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица. В свою очередь родственники бойцов, не скрывая эмоций, передали слова поддержки и о том, что любят их и ждут дома с Победой!" - рассказали в Минобороны.
Уточняется, что такие телемосты проводятся регулярно для поддержания боевого духа военнослужащих и информирования их семей.
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Специальная военная операция на УкраинеУссурийскРоссияВоздушно-десантные войска РоссииОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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