https://ria.ru/20240128/telemost-1923928809.html
Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост
Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост - РИА Новости, 28.01.2024
Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост
Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T05:10
2024-01-28T05:10
2024-01-28T05:10
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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске", - заявили в оборонном ведомстве. Сообщается, что военнослужащие за долгое время увидели и пообщались с родными в режиме реального времени и поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками. "Одни успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица. В свою очередь родственники бойцов, не скрывая эмоций, передали слова поддержки и о том, что любят их и ждут дома с Победой!" - рассказали в Минобороны. Уточняется, что такие телемосты проводятся регулярно для поддержания боевого духа военнослужащих и информирования их семей.
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уссурийск, россия, воздушно-десантные войска россии, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Уссурийск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Общество, Вооруженные силы РФ
Между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост
МО: между десантниками в зоне СВО и их близкими из Уссурийска прошел телемост
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их близкими из Уссурийска состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
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"В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ и их родными и близкими, проживающими в городе Уссурийске", - заявили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что военнослужащие за долгое время увидели и пообщались с родными в режиме реального времени и поздравили свои семьи с прошедшими новогодними праздниками.
"Одни успели за несколько минут рассказать обо всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица. В свою очередь родственники бойцов, не скрывая эмоций, передали слова поддержки и о том, что любят их и ждут дома с Победой!" - рассказали в Минобороны.
Уточняется, что такие телемосты проводятся регулярно для поддержания боевого духа военнослужащих и информирования их семей.
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