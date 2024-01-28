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Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей - РИА Новости, 29.01.2024
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23:47 28.01.2024 (обновлено: 00:03 29.01.2024)
https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html
Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей
Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей - РИА Новости, 29.01.2024
Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей
Воспитанники казачьего детского сада №43 "Буратино" в Анапе изготовили вместе с родителями за новогодние каникулы свыше 50 блиндажных свечей для бойцов в зону... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-28T23:47
2024-01-29T00:03
надежные люди
общество
анапа
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Воспитанники казачьего детского сада №43 "Буратино" в Анапе изготовили вместе с родителями за новогодние каникулы свыше 50 блиндажных свечей для бойцов в зону спецоперации, сообщила РИА Новости заведующая учреждения Наталья Кордас. "Ещё зимой казаки-наставники и педагоги начали обучать детей от 5 до 7 лет. До нового года мы отправили 120 окопных свечей. На каникулы также дали задание, и они вместе с родителями делали свечи. В этот раз было сделано около 50-60 свечей", - рассказала Кордас. Она отметила, что родители казачат и воспитанники детского сада начали собирать гумпомощь с самого начала спецоперации, посылки для отправки на фронт они передают казакам ежемесячно. В пресс-службе Кубанского казачьего войска добавили, что сейчас такие изделия очень востребованы на фронте, потому что они позволяют бойцам согреться в холодное время года, вскипятить воду, приготовить пищу, служат для воинов источником тепла и света.
https://ria.ru/20240126/svechi-1923643756.html
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общество, анапа, кубанское казачье войско
Надежные люди, Общество, Анапа, Кубанское казачье войско
Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей

Казачата из детсада в Анапе изготовили на каникулах полсотни окопных свечей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Воспитанники казачьего детского сада №43 "Буратино" в Анапе изготовили вместе с родителями за новогодние каникулы свыше 50 блиндажных свечей для бойцов в зону спецоперации, сообщила РИА Новости заведующая учреждения Наталья Кордас.
«
"Ещё зимой казаки-наставники и педагоги начали обучать детей от 5 до 7 лет. До нового года мы отправили 120 окопных свечей. На каникулы также дали задание, и они вместе с родителями делали свечи. В этот раз было сделано около 50-60 свечей", - рассказала Кордас.
Она отметила, что родители казачат и воспитанники детского сада начали собирать гумпомощь с самого начала спецоперации, посылки для отправки на фронт они передают казакам ежемесячно.
В пресс-службе Кубанского казачьего войска добавили, что сейчас такие изделия очень востребованы на фронте, потому что они позволяют бойцам согреться в холодное время года, вскипятить воду, приготовить пищу, служат для воинов источником тепла и света.
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Мама бойца из Владимирской области изготавливает свечи для участников СВО
26 января, 13:30
 
Надежные людиОбществоАнапаКубанское казачье войско
 
 
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