https://ria.ru/20240128/svechi-1924038177.html

Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей

Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей - РИА Новости, 29.01.2024

Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей

Воспитанники казачьего детского сада №43 "Буратино" в Анапе изготовили вместе с родителями за новогодние каникулы свыше 50 блиндажных свечей для бойцов в зону... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-28T23:47

2024-01-28T23:47

2024-01-29T00:03

надежные люди

общество

анапа

кубанское казачье войско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg

КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Воспитанники казачьего детского сада №43 "Буратино" в Анапе изготовили вместе с родителями за новогодние каникулы свыше 50 блиндажных свечей для бойцов в зону спецоперации, сообщила РИА Новости заведующая учреждения Наталья Кордас. "Ещё зимой казаки-наставники и педагоги начали обучать детей от 5 до 7 лет. До нового года мы отправили 120 окопных свечей. На каникулы также дали задание, и они вместе с родителями делали свечи. В этот раз было сделано около 50-60 свечей", - рассказала Кордас. Она отметила, что родители казачат и воспитанники детского сада начали собирать гумпомощь с самого начала спецоперации, посылки для отправки на фронт они передают казакам ежемесячно. В пресс-службе Кубанского казачьего войска добавили, что сейчас такие изделия очень востребованы на фронте, потому что они позволяют бойцам согреться в холодное время года, вскипятить воду, приготовить пищу, служат для воинов источником тепла и света.

https://ria.ru/20240126/svechi-1923643756.html

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, анапа, кубанское казачье войско