Казачата из детского сада в Анапе изготовили полсотни окопных свечей
Казачата из детсада в Анапе изготовили на каникулах полсотни окопных свечей
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Воспитанники казачьего детского сада №43 "Буратино" в Анапе изготовили вместе с родителями за новогодние каникулы свыше 50 блиндажных свечей для бойцов в зону спецоперации, сообщила РИА Новости заведующая учреждения Наталья Кордас.
«
"Ещё зимой казаки-наставники и педагоги начали обучать детей от 5 до 7 лет. До нового года мы отправили 120 окопных свечей. На каникулы также дали задание, и они вместе с родителями делали свечи. В этот раз было сделано около 50-60 свечей", - рассказала Кордас.
Она отметила, что родители казачат и воспитанники детского сада начали собирать гумпомощь с самого начала спецоперации, посылки для отправки на фронт они передают казакам ежемесячно.
В пресс-службе Кубанского казачьего войска добавили, что сейчас такие изделия очень востребованы на фронте, потому что они позволяют бойцам согреться в холодное время года, вскипятить воду, приготовить пищу, служат для воинов источником тепла и света.