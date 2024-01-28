https://ria.ru/20240128/stambul-1923959846.html
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение - РИА Новости, 28.01.2024
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение
На католический храм в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:59
2024-01-28T12:59
2024-01-28T13:34
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СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. На католический храм в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщили местные СМИ.Нападение произошло во время воскресной молитвы, неизвестные в масках находились среди участников богослужения. Сообщается об одном раненом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть раненый
СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. На католический храм в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщили местные СМИ.
Нападение произошло во время воскресной молитвы, неизвестные в масках находились среди участников богослужения. Сообщается об одном раненом.