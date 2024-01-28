https://ria.ru/20240128/stambul-1923959846.html

В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение

В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение - РИА Новости, 28.01.2024

В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение

На католический храм в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T12:59

2024-01-28T12:59

2024-01-28T13:34

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СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. На католический храм в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщили местные СМИ.Нападение произошло во время воскресной молитвы, неизвестные в масках находились среди участников богослужения. Сообщается об одном раненом.

стамбул

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, стамбул, турция