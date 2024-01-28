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В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение - РИА Новости, 28.01.2024
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12:59 28.01.2024 (обновлено: 13:34 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/stambul-1923959846.html
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение - РИА Новости, 28.01.2024
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение
На католический храм в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T12:59
2024-01-28T13:34
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СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. На католический храм в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщили местные СМИ.Нападение произошло во время воскресной молитвы, неизвестные в масках находились среди участников богослужения. Сообщается об одном раненом.
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в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение

В католической церкви в Стамбуле произошло вооруженное нападение, есть раненый

© AP Photo / Ali UnalСотрудник турецких сил безопасности
Сотрудник турецких сил безопасности - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Ali Unal
Сотрудник турецких сил безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 янв — РИА Новости. На католический храм в Стамбуле совершено вооруженное нападение, сообщили местные СМИ.
Нападение произошло во время воскресной молитвы, неизвестные в масках находились среди участников богослужения. Сообщается об одном раненом.
 
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