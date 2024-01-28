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США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan - РИА Новости, 28.01.2024
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10:35 28.01.2024 (обновлено: 14:38 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/ssha-1923947380.html
США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan
США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan - РИА Новости, 28.01.2024
США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan
США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга, заявил гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, его слова приводит телеканал Fox News. РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T10:35
2024-01-28T14:38
экономика
россия
джаннет йеллен
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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга, заявил гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, его слова приводит телеканал Fox News. "Это обрыв, мы видим обрыв. До него еще около десяти лет, мы движемся (к нему. — Прим. ред.) со скоростью 60 миль в час", — сказал он. В четверг министр финансов США Джаннет Йеллен назвала "пугающей" сумму внешнего долга страны в 34 триллиона долларов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись Вашингтону примерно в треть бюджетных поступлений. Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов. Уже к 15 сентября 2023-го долг достиг нового рекорда в 33 триллиона, а к 3 января 2024-го превысил 34 триллиона долларов.Для сравнения: внешний долг России на середину октября составлял 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.
https://ria.ru/20240125/dolg-1923530697.html
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экономика, россия, джаннет йеллен, сша
Экономика, Россия, Джаннет Йеллен, США
США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan

Глава американского банка JPMorgan: США движутся к обрыву из-за роста госдолга

© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга, заявил гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, его слова приводит телеканал Fox News.
"Это обрыв, мы видим обрыв. До него еще около десяти лет, мы движемся (к нему. — Прим. ред.) со скоростью 60 миль в час", — сказал он.
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
"Пугающее число". Минфин США забил тревогу из-за суммы внешнего долга
25 января, 22:35
В четверг министр финансов США Джаннет Йеллен назвала "пугающей" сумму внешнего долга страны в 34 триллиона долларов.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись Вашингтону примерно в треть бюджетных поступлений.
Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов. Уже к 15 сентября 2023-го долг достиг нового рекорда в 33 триллиона, а к 3 января 2024-го превысил 34 триллиона долларов.
Для сравнения: внешний долг России на середину октября составлял 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова тремя словами отреагировала на рекордный госдолг США
3 января, 12:08
 
ЭкономикаРоссияДжаннет ЙелленСША
 
 
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