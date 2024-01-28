https://ria.ru/20240128/ssha-1923947380.html

США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan

США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan - РИА Новости, 28.01.2024

США движутся к обрыву из-за госдолга, заявил глава JPMorgan

США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга, заявил гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, его слова приводит телеканал Fox News. РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T10:35

2024-01-28T10:35

2024-01-28T14:38

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россия

джаннет йеллен

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга, заявил гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, его слова приводит телеканал Fox News. "Это обрыв, мы видим обрыв. До него еще около десяти лет, мы движемся (к нему. — Прим. ред.) со скоростью 60 миль в час", — сказал он. В четверг министр финансов США Джаннет Йеллен назвала "пугающей" сумму внешнего долга страны в 34 триллиона долларов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись Вашингтону примерно в треть бюджетных поступлений. Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов. Уже к 15 сентября 2023-го долг достиг нового рекорда в 33 триллиона, а к 3 января 2024-го превысил 34 триллиона долларов.Для сравнения: внешний долг России на середину октября составлял 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.

https://ria.ru/20240125/dolg-1923530697.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, джаннет йеллен, сша