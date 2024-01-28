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Спикер конгресса призвал Байдена обратить вспять катастрофу на границе - РИА Новости, 28.01.2024
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07:56 28.01.2024 (обновлено: 09:26 28.01.2024)
https://ria.ru/20240128/ssha-1923933789.html
Спикер конгресса призвал Байдена обратить вспять катастрофу на границе
Спикер конгресса призвал Байдена обратить вспять катастрофу на границе - РИА Новости, 28.01.2024
Спикер конгресса призвал Байдена обратить вспять катастрофу на границе
Президент США Джо Байден должен немедленно воспользоваться своими полномочиями главы исполнительной власти, чтобы "обратить вспять катастрофу", созданную им на... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T07:56
2024-01-28T09:26
в мире
сша
техас
америка
джо байден
майк джонсон
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен немедленно воспользоваться своими полномочиями главы исполнительной власти, чтобы "обратить вспять катастрофу", созданную им на южной границе страны, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в соцсети Х. "Вчера президент Байден сделал ложное заявление о том, что ему нужно, чтобы конгресс принял новый закон, позволяющий ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда. Как я объяснил ему в письме в конце прошлого года, и неоднократно повторял ему с тех пор, он может и должен немедленно издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу, которую он создал", — написал Джонсон. Он добавил, что закон об иммиграции и гражданстве, а также недавний прецедент Верховного суда страны дают американскому лидеру "широкие полномочия" "приостанавливать въезд всех иностранцев или любого класса иностранцев в качестве иммигрантов или неиммигрантов или налагать на въезд иностранцев любые ограничения, которые он может счесть целесообразными". "Согласно сообщениям в СМИ, находящееся на рассмотрении предложение сената определенно разрешит 150 тысяч незаконных пересечений (границы. — Прим. ред.) ежемесячно (1,8 миллиона в год), прежде чем можно будет использовать какие-либо новые полномочия по закрытию (границы. — Прим. ред.). К этому моменту Америка уже будет сдана", — отметил спикер палаты представителей.Накануне Байден признался, что американская граница уже слишком долго остается "сломанной", но соглашение Белого дома с сенаторами позволит провести "самый жесткий набор реформ" для ее защиты за всю историю страны. Миграционный кризис в ТехасеСША в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции. В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.На этом фоне нацгвардия Техаса возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки для борьбы с нелегальной миграцией. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Грег Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240128/tramp-1923921370.html
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в мире, сша, техас, америка, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Техас, Америка, Джо Байден, Майк Джонсон
Спикер конгресса призвал Байдена обратить вспять катастрофу на границе

Джонсон: Байден должен издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу на границе

© AP Photo / Andres LeightonНацгвардия Техаса на границе США
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP Photo / Andres Leighton
Нацгвардия Техаса на границе США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден должен немедленно воспользоваться своими полномочиями главы исполнительной власти, чтобы "обратить вспять катастрофу", созданную им на южной границе страны, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в соцсети Х.
«
"Вчера президент Байден сделал ложное заявление о том, что ему нужно, чтобы конгресс принял новый закон, позволяющий ему закрыть южную границу, но он знает, что это неправда. Как я объяснил ему в письме в конце прошлого года, и неоднократно повторял ему с тех пор, он может и должен немедленно издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу, которую он создал", — написал Джонсон.
Он добавил, что закон об иммиграции и гражданстве, а также недавний прецедент Верховного суда страны дают американскому лидеру "широкие полномочия" "приостанавливать въезд всех иностранцев или любого класса иностранцев в качестве иммигрантов или неиммигрантов или налагать на въезд иностранцев любые ограничения, которые он может счесть целесообразными".
"Согласно сообщениям в СМИ, находящееся на рассмотрении предложение сената определенно разрешит 150 тысяч незаконных пересечений (границы. — Прим. ред.) ежемесячно (1,8 миллиона в год), прежде чем можно будет использовать какие-либо новые полномочия по закрытию (границы. — Прим. ред.). К этому моменту Америка уже будет сдана", — отметил спикер палаты представителей.
Накануне Байден признался, что американская граница уже слишком долго остается "сломанной", но соглашение Белого дома с сенаторами позволит провести "самый жесткий набор реформ" для ее защиты за всю историю страны.
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Миграционный кризис в Техасе

США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции. В декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
На этом фоне нацгвардия Техаса возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки для борьбы с нелегальной миграцией. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Губернатор Грег Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
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Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал экс-президент Дональд Трамп.
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