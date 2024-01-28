https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923973228.html

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 28.01.2024

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе пяти украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 70 солдат, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T14:25

2024-01-28T14:25

2024-01-28T14:25

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киев

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе пяти украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 70 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что противник потерял до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

киев, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)